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Онлайн-аукцион заспойлерил концовку «Сумеречных охотников»
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Онлайн-аукцион заспойлерил концовку «Сумеречных охотников» 

Попкорн News 5 сентября 2018
Фото: Попкорн News
Поклонникам «Сумеречных охотников» в последнее время крайне не везет: сначала стало известно, что сериал не продлят на следующий сезон (и лишь стараниями организованного фанатского движения «Сумеречные охотники» вообще получили достойную концовку), теперь же эту самую концовку заспойлерил онлайн-аукцион реквизита из сериала.
Теперь, когда производство сериала подходит к концу, распродажа реквизита, организованная компанией 403 Auction выглядит, на первый взгляд, вполне логичной — однако по недосмотру организаторов на онлайн-торги были выставлены и некоторые лоты, по сути являющиеся спойлерами. Так, например, один из лотов представлял собой очень детальное письмо Клэри, адресованное Джейсу (дабы избежать спойлеров, содержание письма мы приводить не будем).
Разъяренные фанаты начали жаловаться, и на их жалобы отреагировал один из шоураннеров — Тодд Славкин: он пояснил, что о проведении онлайн-аукциона им было известно, но никто не знал, что на торги будет выставлен реквизит, спойлерящий еще не вышедшие в эфир эпизоды. После этого организаторы онлайн-аукциона все соответствующие лоты сняли с продажи.
Финальные 10 эпизодов 3 сезона, который станет для «Сумеречных охотников» последним, выйдут в эфир в 2019 году (точная дата премьеры пока неизвестна), а завершит все сюжетные линии двухчасовой фильм, который выйдет следом.
попкорнnews
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