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«Марсианка»: младшая сестра Билана выросла и стала роковой красоткой
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«Марсианка»: младшая сестра Билана выросла и стала роковой красоткой 

Teleprogramma.pro + ещё 3 22 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
В мае этого года Дима Билан смог побывать в родных краях и увидеть близких. Тогда он показал свою красавицу-маму Нину. Однако не все родственники артиста живут в России. Многие помнят, как во время первого и второго участия артиста в конкурсе «Евровидение» за него болела младшая сестра Анна. Сейчас девушке уже 23 года и она проживает в Лос-Анджелесе.
Сегодня Дима поделился снимком, на котором запечатлена его сестра. В кадре Анна позирует на пустынной местности в мини-юбке с пикантными разрезами и в коротком топе. Волосы у девушки заплетены в цветные дреды. Поклонники поразились тому, в какую роковую красотку превратилась сестра Билана. Одни считают, что Анна очень сильно похожа на брата, а другие не видят у них общих черт.
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Личное досье
Билан Дима (Белан Виктор Николаевич) Дима Билан (имя и фамилия при рождении — Белан Виктор Николаевич) — российский певец и киноактер. Первый и пока единственный представитель России, завоевавший первое место в конкурсе «Евровидение» (2008 год)«Марсианка», «Ух, какая сестра серьезная», «Дима, очень красивая и стильная у вас сестра Аня», «Дерзкая и креативная», «Похожа на брата», «Нет, вообще разные», — прокомментировали фото подписчики. Многие догадались, что родственница артиста находится на фестивале «Burning Man», который проходит в пустыне Блэк-Рок, штат Невада. Там сейчас веселится и Алена Водонаева, которая недавно перекрасила волосы в розовый цвет.
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