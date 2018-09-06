«Марсианка»: младшая сестра Билана выросла и стала роковой красоткой

В мае этого года Дима Билан смог побывать в родных краях и увидеть близких. Тогда он показал свою красавицу-маму Нину. Однако не все родственники артиста живут в России. Многие помнят, как во время первого и второго участия артиста в конкурсе «Евровидение» за него болела младшая сестра Анна. Сейчас девушке уже 23 года и она проживает в Лос-Анджелесе.

Сегодня Дима поделился снимком, на котором запечатлена его сестра. В кадре Анна позирует на пустынной местности в мини-юбке с пикантными разрезами и в коротком топе. Волосы у девушки заплетены в цветные дреды. Поклонники поразились тому, в какую роковую красотку превратилась сестра Билана. Одни считают, что Анна очень сильно похожа на брата, а другие не видят у них общих черт.

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Личное досье

Билан Дима ( Белан Виктор Николаевич ) Дима Билан (имя и фамилия при рождении — Белан Виктор Николаевич) — российский певец и киноактер. Первый и пока единственный представитель России, завоевавший первое место в конкурсе «Евровидение» (2008 год)«Марсианка», «Ух, какая сестра серьезная», «Дима, очень красивая и стильная у вас сестра Аня», «Дерзкая и креативная», «Похожа на брата», «Нет, вообще разные», — прокомментировали фото подписчики. Многие догадались, что родственница артиста находится на фестивале «Burning Man», который проходит в пустыне Блэк-Рок, штат Невада. Там сейчас веселится и Алена Водонаева , которая недавно перекрасила волосы в розовый цвет.

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