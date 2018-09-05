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Шаймиев: Казанский кинофестиваль помогает мусульманам понять друг друга
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Шаймиев: Казанский кинофестиваль помогает мусульманам понять друг друга 

Казанский репортер 5 сентября 2018
В ходе открытия XIV Казанского международного фестиваля мусульманского кино накануне, госсоветник РТ Минтимер Шаймиев говорил об истории создания кинофорума. Мысль о фестивале посетила его 14 лет назад в ходе визита делегации России в Канны. «Если есть Каннский, почему не должен быть Казанский кинофестиваль?» — вспоминает свои слова окружению Минтимер Шаймиев. — Если в первый раз фестиваль собрал только 40 фильмов, 12 стран участвовало, то сейчас — около тысячи заявок из 56 стран». Сегодняшние результаты работы Шаймиев считает победой. Государственный советник РТ уверен, фестиваль стал площадкой, где представители мусульманского мира стараются понять друг друга. Шаймиев напоминает, мусульманский мир непрост, разнообразен и, «мы с вами знаем, очень неспокоен». «Недоброжелатели всегда использовали, используют эти противоречия, стараются их подогревать. Есть разные течения, мир большой. Главное стараться понять друг друга», — продолжил свою мысль Минтимер Шаймиев. Чтобы сохранить мир, поддерживать диалог в современном мире, следует использовать самые разные формы взаимодействия, уверен Минтимер Шаймиев. А фестиваль, на сегодняшний день, стал одним из самых эффективных инструментов взаимодействия, считает госсоветник РТ.
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