Спектакли под открытым небом: гид по фестивалю «Театральный марш»

Театральный сезон в Москве по традиции начнется с фестиваля в саду «Эрмитаж» . «Театральный марш» представит зрителям лучшее, что создали московские театры в прошлом сезоне. Среди участников этого года — «Школа современной пьесы», Московский академический музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Центр имени Всеволода Мейерхольда, «Балет Москва». Хедлайнер — Театр на Таганке с концертной версией мюзикла «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит», получившего три премии «Золотая маска». Все спектакли можно посмотреть бесплатно.

«Любопытный слоненок»

Время: 11:00 Место: сцена «Ракушка»

Возрастное ограничение: 0+

«Любопытного слоненка» детский театр «А–Я» поставил по мотивам сказки Редьярда Киплинга. Прототипом симпатичного и обаятельного Слоненка стала дочь писателя Элси, для которой он и написал эту историю.

Птица Колоколо, Павиан, Страусиха, Жираф и Питон отвечают на вопросы Слоненка, который (как им поначалу кажется) слишком уж любит совать свой нос в чужие дела.

«А–Я», который скоро отметит 30-летний юбилей, прошел путь от экспериментальной студии до профессионального театра под руководством его основателя и режиссера Вячеслава Еременко . Эксперименты здесь любят до сих пор: спектакли знакомят юных зрителей с оперой и балетом, вербатимом и визионерскими приемами. Театр работает с приглашенными режиссерами, например с Русланом Маликовым (Театр наций, «Практика»).

Спектакли «Студии историй»

Время: с 11:30 Место: сцена «Ракушка»

Возрастное ограничение: 6+

Театрально-образовательный проект «Студия историй» покажет на «Театральном марше» сразу четыре спектакля. В 11:30 начнутся «Страшные сказки» (о колдовстве и чудесах), в 13:00 — «Принцесса — ослиная шкура» по одноименной сказке Шарля Перро , в 15:15 — «Владимир Красно Солнышко» о крещении Руси, а в 16:30 — «Сказ о Петре и Февронии».

«Студия историй» работает в жанре сторителлинга. В репертуаре не только трогательные истории для детей, но и документальные спектакли для аудитории постарше, например серия постановок «История государства Российского». Также артисты проводят обучающие курсы, мастер-классы, интенсивы.

На спектаклях «Студии историй» не увидишь масштабных декораций и исторически достоверных костюмов. На сцене — два-три актера, которые настолько увлекательно рассказывают историю, буквально рисуя перед зрителем волшебные картины, что тот не замечает, что все действие происходит в его воображении.

«Кошкин дом»

Время: 12:15 Место: большая сцена

Возрастное ограничение: 0+

Постановка «Кошкин дом» по мотивам известной сказки Самуила Маршака дважды получила премию Московского театрального фестиваля детских спектаклей. Ее представит театр «Новая опера» имени Е. В. Колобова. Помимо оперных артистов, на сцене — яркие декорации и ростовые куклы.

Поучительная и добрая история о Кошке и ее настоящих друзьях — первый детский кукольный спектакль театра. Композитор — Павел Вальдгардт , а режиссер — худрук театра «А–Я» Вячеслав Еременко.

«Мышонок-суперсыщик»

Время: 13:30 Место: сцена «Ракушка»

Возрастное ограничение: 6+

«Школа современной пьесы» покажет детскую постановку «Мышонок-суперсыщик» драматурга Елены Коллеговой. Ее пьеса победила на основанном театром Международном конкурсе русскоязычной драматургии «Действующие лица» в 2016 году, оставив позади участников из Франции, Германии, Израиля, США и многих других стран. За 15-летнюю историю конкурса это первый раз, когда награду получило произведение для детей.

Главные герои — мыши, кошки и кроты. Вместе с ними юные зрители будут распутывать таинственные преступления, связанные с исчезновением подданных в волшебной стране Мышляндии.

Сюиты из балетов «Лебединое озеро» и «Щелкунчик»

Время: 14:40 Место: большая сцена

Возрастное ограничение: 6+

Артисты Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко исполнят сюиты из «Лебединого озера» и «Щелкунчика» Петра Чайковского . За дирижерский пульт встанет лауреат международных конкурсов Роман Калошин.

Премьера «Лебединого озера» в театре состоялась еще в 1953 году. Спустя три года спектакль показали в Париже. Балет получил высокие оценки французских зрителей. Почти 20 лет его показывали на сцене Парижской оперы.

«Щелкунчик» — один из самых известных балетов Чайковского, он занимает особое место среди поздних произведений композитора. В Музыкальном театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко балет идет с 1995 года. Постановка основана на хореографии легендарного советского балетмейстера Василия Вайнонена

«Надежда, вера и любовь…»

Время: 15:50 Место: сцена «Ракушка»

Возрастное ограничение: 6+

Театр Александра Калягина Et Cetera, который впервые участвует в фестивале, представит музыкальную постановку, посвященную Победе в Великой Отечественной войне. Актеры исполнят самые известные песни того времени.

Последний мирный день 1941 года. Молодые люди, наслаждающиеся танцами на веранде в летний вечер, еще не знают, какой ужас ждет их совсем скоро, — так начинается спектакль «Надежда, вера и любовь…».

«Транскрипция цвета»

Время: 17:00, 19:15 Место: большая сцена

Возрастное ограничение: 12+

«Балет Москва» покажет свою июльскую премьеру — абстрактный балет «Транскрипция цвета». На сцене — 14 артистов. Они изображают картину «Конструкция А II» известного художника Ласло Мохой-Надя под музыку американского композитора-минималиста Джона Кулиджа Адамса

Хореографию ставил голландец Хуанхо Аркес, который три года назад работал здесь над спектаклем «Минос». С ним сотрудничала Фабьена Вегт, танцевальный драматург. По их задумке, костюмы артистов должны были обязательно перекликаться с красками картины.

Здесь же, на большой сцене, в 19:15 артисты покажут одноактный балет «Эрос Redux» (хореограф —Аннабель Лопез Очоа) — перевод высказываний древнегреческих философов о любви на язык танца. Лопез Очоа сегодня называют хедлайнером голландского танцевального искусства.

«Председатели земного шара»

Время: 18:10 Место: сцена «Ракушка»

Возрастное ограничение: 16+

«Школа драматического искусства» приготовила для зрителей премьерный спектакль «Председатели земного шара» о поэтах-футуристах Владимире Маяковском и Велимире Хлебникове . У них было много общего — амбиции, энергия, харизма, талант. Оба мечтали, что люди в будущем станут по-настоящему свободными, независимыми, в чем-то даже идеальными. В основе — пьеса драматурга Ольги Погодиной-Кузминой, в которой главные герои предстают не великими поэтами, а просто людьми.

Спектакли Центра имени Всеволода Мейерхольда

Время: 18:00, 19:45 Место: сад «Эрмитаж», сцена «Ракушка»

Возрастное ограничение: 16+, 18+

Центр имени Всеволода Мейерхольда, который часто сотрудничает с независимыми артистами, представит сразу две постановки.

Первая — интерактивный перформанс «Коллекция приключений. Настоящая Москва», созданный специально для фестиваля театральной компанией «Убертеатр». Артисты задействуют всю территорию сада «Эрмитаж». Подробности пока не разглашаются, но известно, что перформанс в буквальном смысле будет менять реальность на глазах зрителей.

«Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит»

Время: 20:50 Место: большая сцена

Возрастное ограничение: 18+

В прошлом году Театр на Таганке представил свой первый мюзикл — «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит». Страшно-притягательный спектакль в этом году получил премию «Золотая маска» в номинациях «Лучший мюзикл», «Лучшая работа режиссера» и «Лучшая мужская роль».

Бродвейский мюзикл Стивена Сондхайма о лондонском парикмахере, который начал во имя возмездия крошить своих клиентов на фарш для пирожков, не раз вдохновлял других режиссеров. Например, Тима Бертона , который в 2008 году снял по его мотивам кровавый фильм с Джонни Деппом в главной роли. В версии Алексея Франдетти крови почти нет — и это в данном случае даже плюс: зрители в Театре на Таганке на «Суини Тодде» сидят совсем рядом со сценой.

Гостей «Театрального марша» ждет концертная версия этой постановки. Партию Энтони, одного из главных героев, исполнит сам Алексей Франдетти — это произойдет в первый и последний раз. По мнению самого режиссера, эта роль — единственная, которая подходит ему по фактуре.

Представление завершит фестиваль в этом году.