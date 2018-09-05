Вечеринку в стиле 90-х устроят в ставропольском музее «Россия. Моя история»

Музей «Россия. Моя история» отметит День рождения вечеринкой в стиле 90-х, сообщили STAV.AIF.RU организаторы праздника.

Горожан ждут на праздник в субботу, 8 сентября, к 15:00. Для гостей устроят кинопоказ культовых фильмов «Брат» и «Брат-2» и боевика с Джеки Чаном , дискотеку и караоке с хитами 90-х годов, игровую зону с ретро-приставками «Денди» и «Сега», а также несколько фотозон, в том числе, с ковром. Дети смогут поучаствовать в мастер-классах, а взрослые — вспомнить школьные годы и попрыгать через резинку.

Праздник продлится до 18:00. На нём будут работать фотографы и аниматоры, пройдёт выставка плакатов и раритетов ушедшей эпохи. Мероприятие бесплатное для всех желающих.