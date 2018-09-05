Минкультуры опровергло отказ выдать прокатное удостоверение фильму «Похищенные сокровища Европы»

Министерство культуры России не отказывало в выдаче прокатного удостоверения фильму «Похищенные сокровища Европы», а попросило время для дополнительной экспертизы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на главу департамента кинематографии Минкультуры Ольгу Любимову.

Она пояснила, что сотрудники департамента кинематографии обратили внимание на то, что в картине «Похищенные сокровища Европы» присутствует свастика.

«У нас есть федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», запрещающий пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской символики. Сотрудник департамента Минкультуры России предупредил прокатчика о том, что ведомству требуется дополнительное время, так как необходима дополнительная экспертиза картины, или придется свастику замазывать, или убирать кадры, где она присутствует. Поэтому никакого отказа в получении прокатного удостоверения не было, мы просто попросили время для дополнительной экспертизы», — сказала О. Любимова.

Она подчеркнула, что министерство после получения соответствующего заключения юристов и сверившись с законом приняло решение о выдаче прокатного удостоверения.

«И если сотрудник «Невафильм» сегодня придет в департамент кинематографии, он получит прокатное удостоверение на этот фильм. Поэтому причина вот таких высказываний, негодований, грустной иронии по поводу действий министерства культуры для меня остается абсолютной загадкой», — сказала О. Любимова.

Ранее представители компании Cinema Emotion сообщили в соцсетях, что Минкультуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения на фильм «Похищенные сокровища Европы», который компания «Невафильм» планировала выпустить 6 сентября 2018 г. к 73-й годовщине окончания Второй мировой войны.