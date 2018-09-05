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Музей в Стокгольме возвращает наследникам реквизированную в 30-е годы нацистами картину
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Музей в Стокгольме возвращает наследникам реквизированную в 30-е годы нацистами картину 

ТАСС 5 сентября 2018
СТОКГОЛЬМ, 5 сентября. /ТАСС/. Музей современного искусства в Стокгольме возвращает наследникам владельца галереи Альфреда Флехтхайма картину австрийского художника-экспрессиониста Оскара Кокошки «Маркиз Жозеф де Монтески-Фезенак», реквизированную у коллекционера в 1930-е годы нацистами и позже оказавшуюся в Швеции. Первоначально картина попала в шведский Национальный музей, а затем была передана в собрание Музея современного искусства.
"Мы с облегчением избавимся от этой картины ", — заявил газете Dagens Nyheter директор этого учреждения культуры Даниэль Бирнбаум.
Родственники Альфреда Флехтхайма несколько лет доказывали свое право на это полотно. Основное время потребовалось для установления того, кто являлся настоящим владельцем картины, поскольку тот факт, что полотно было выставлено в галерее Флехтхайма, еще не доказывал его принадлежность владельцу галереи.
"Не существует квитанции или счета, ожидать этого было бы нелепо. В хаосе войны и в кошмаре геноцида нельзя просить квитанцию. Существовал еще целый ряд потенциальных владельцев, но шаг за шагом нам удалось исключить их", — рассказал Даниэль Бирнбаум.
Возвращение потомкам владельца портрета маркиза Жозефа де Монтески-Фезенака должно произойти в ближайшем будущем. Картина австрийского экспрессиониста — уже второе возвращенное наследникам полотно, попавшее в фонды музея из нацистской Германии, где оно было незаконно реквизировано фашистами. В 2009 году музей вернул картину одного из ведущих немецких художников-экспрессионистов Эмиля Нольде (1867 — 1956) потомкам законного владельца.
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