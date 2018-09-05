Гёте-Институт представляет пьесу «Баал» Бертольта Брехта

Произведение было написано в 1918 году двадцатилетним автором.

Главный герой пьесы — поэт и прожигатель жизни. Он пренебрегает социальными законами, его цель — независимость. Позже Брехт скажет, что это асоциальный человек в асоциальном обществе. Постановочной команде «Июльансамбля» хотелось бы сделать трагифарс и исследовать время, когда написана пьеса «Баал», ранние стихотворения и проза Брехта.

Подробности: https://www.goethe.de/ins/ru/ru/sta/mos/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21351835.