История отношений двух менталитетов и двух поколений в новой нижегородской премьере

Завизжали тормоза, и на скорости 80 км/ч девушка сбила старичка. За это она должна отработать 80 часов наказания, помогая по дому незадачливому пешеходу, сломавшему ногу, практически бросившись ей под колёса. Однако неожиданно это происшествие полностью переворачивает жизнь героев новой премьеры в театре «Комедiя».

Человек советский

Пьесу Виктора Шендеровича «Потерпевший Гольдинер» под названием «Рандеву на Брайтон-Бич» поставил молодой режиссёр Павел Ушаков . Спектакль без антракта, в котором всего два героя, увлекает с первой минуты. Словесные баталии вдруг начинают обретать смысл, и из откровенного хамства выливаются в увлекательное, наполненное юмором общение и странные, но чем-то очень притягательные взаимоотношения людей, которых связала общая родина. Жанр, обозначенный Шендеровичем, — «комедия и немножко себе мелодрама». Временами зал хохотал, временами на глазах зрителей выступали слёзы. Шендерович не был бы Шендеровичем, если бы его герои не обладали едким юмором.

Исследовательнице ацтеков мисс Уотсон выпало иметь дело с эмигрантом, который ненавидит Америку, хотя прожил в ней уже 20 лет, но так и не принял ни её язык, ни её правила жизни. В чем-то и он — ацтек. Удивительно, как молодой режиссёр смог прочувствовать и понять мысли и чувства человека, жившего в советскую эпоху, которого писатель и философ Алекса́ндр Зино́вьев назвал нomo soveticus (человек советский). И не просто понять, но сделать интересным современному зрителю. Атрибутов ушедшей эпохи здесь множество, от кубика Рубика, который был в 80-е годы в каждом интеллигентном доме, и холодильника, который у многих работает без перебоев более полувека, до фигурки горниста и ностальгических советских песен, от бравурно-весёлых до знаменитой главной темы из «17 мгновений весны» и мелодии Дунаевского «Дети капитана Гранта», зовущую в даль неизведанного, и дарящую надежду на недостижимое счастье.

Прости, поверь

Разумеется, старичок, в прошлом — руководитель партячейки на большом заводе, а сегодня — житель маленькой квартирки с окнами «в никуда» на Брайтоне, в штыки встретил дамочку, усадившую его в инвалидное кресло. Но в итоге обоим приходится понять себя и другого, принять его, быть может, даже полюбить. На глазах зрителей происходит чудо. Закосневший в своей давно ушедшей советскости герой из злобного и вредного старикана, ругающегося последними словами и не желающего слышать окружающих, превращается во всё понимающего тактичного пожилого джентльмена. Гольдинера играет Игорь Смеловский , который был очарован пьесой и признался, что она трогает его до глубины души, а миссис Уотсон — Мария Кром , для которой эмигрантская тема невероятно близка: много лет она прожила в Израиле, но вернулась обратно, в Россию. Акцент, интонации, эмоции, что она подарила своей героине, невероятно убедительны.

Наблюдать за актёрской игрой этой пары можно бесконечно. Словно мячиком они перебрасываются фразами, всё увеличивая темп, и зрители увлекаются этой игрой, обнажающей скелеты в шкафу. От тайного бахвальства старика перед знакомыми, которым он рассказывает по телефону о своих сексуальных успехах с молодой дамой, до момента, когда зритель, в отличие от миссис Уотсон, понимает, что её подопечный и есть тот, кто написал статью против её отца, из-за которой тому пришлось эмигрировать из страны с младенцем.

Это полускрытое признание ошарашивает. Переосмысление героем прошлого, которое он воспринимает уже иначе, чем когда-то в СССР, сыграно безукоризненно. Тем более что действие разворачивается на малой сцене, в паре шагов от зрителя, которого не обманешь — здесь виден каждый взгляд и слышен каждый вздох. Гольдинер Смеловского не подлец, он дитя своей эпохи, которая случайно добралась до него через десятилетия.

Чем окончилась эта история, вы узнаете, посмотрев спектакль. Виктор Шендерович, приехавший на премьеру, признался, что сомневался в том, что актёр в 55 лет может убедительно сыграть 80-летнего (самый известный Гольдинер сегодня — Владимир Этуш , которому 96!). Однако в итоге остался доволен постановкой. Как, судя по всему, и большинство зрителей, которые искренне смеялись, плакали, а в конце устроили актерам настоящую овацию.

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