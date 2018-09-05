Северодвинский журналист презентует свою книгу о современных русских писателях в Москве

Сегодня в Москве открывается 31-я Московская международная книжная выставка-ярмарка. Она пройдет на ВДНХ с 5 по 9 сентября. Программа включает мастер-классы, презентации и живое общение с авторами со всей страны. Среди них — и северодвинский журналист, литературный критик и писатель Андрей Рудалёв . 6 сентября он представит свою новую книгу «4 выстрела. Писатели нового тысячелетия».

Андрей Рудалёв в Архангельске известен как журналист, но также он занимается литературной критикой и пишет прозу

Сергей Шаргунов, Захар Прилепин, Книгу автор презентует лично в ВВЦ у стенда издательства «Молодая гвардия», в котором она и вышла в августе этого года. Героями книги стали четверо известных писателей современности — Роман Сенчин Герман Садулаев . Автор знаком с каждым из своих героев лично, и готов представить читателям, незнакомым с перипетиями жизненного и творческого пути наших современников, собственный взгляд на них.

Книга вышла в московском издательстве «Молодая гвардия»

Изюминкой презентации станет участие в ней самих героев книги. Поддержат Андрея Рудалёва как минимум трое из них: Сергей Шаргунов, Роман Сенчин и Захар Прилепин. Возможно, присоединится и Герман Садулаев. Но его участие пока под вопросом.

Презентовать книгу в Архангельске планов у Андрея Рудалёва пока нет.

Напомним, что северные литературы хоть и не часто, но становятся гостями столичных книжных мероприятий. Так, в мае на фестивале «Красная площадь» свои книги представлял архангельский писатель Александр Тутов, а также издатель Тамара Овчинникова презентовала книги своего издательского центра «Лоция».