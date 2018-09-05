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В США состоялась премьера хоррор-сериала «Судный день»
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В США состоялась премьера хоррор-сериала «Судный день» 

Газета.Ru + ещё 1 5 сентября 2018
На американском кабельном телеканале Syfy состоялась премьера сериала «Судный день», сообщает The Wrap.
Телесериал из 10 эпизодов снят по мотивам одноименной кинофраншизы. В центре сюжета сериала — морпех, возвращающийся в родной город накануне ежегодного праздника насилия, когда законными становятся вандализм, убийство и воровство. Действие разворачивается в альтернативной вселенной, где в США установлен тоталитарный политический режим.
В тот же день, 4 сентября, на телеканале FX состоялась премьера сериала «Майянцы» — спин-оффа «Сынов анархии». «Майянцы» рассказывают о молодом байкере, решившем схватиться с представителями наркокартеля.
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