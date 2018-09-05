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Создатель «Губки Боба» помогает создателям «Смешариков» сделать музыкальный мультсериал
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Создатель «Губки Боба» помогает создателям «Смешариков» сделать музыкальный мультсериал 

Tlum.ru + ещё 1 5 сентября 2018
Фото: Tlum.ru
Группа Компаний «Рики», подарившая миру «Смешариков» и «Малышариков», вместе с голливудской продюсерской компанией Tremblay Bros. Studios начали работу над новым — музыкальным — мультсериалом, получившим название «Хамелеоны».
Сериал предназначен для детей от 6 до 11 лет и расскажет о музыкальной группе «Хамелеоны» (собственно, из них и состоит команда), которая ежедневно сталкивается с трудностями на пути к известности. Создатели обещают музыку, драйв, юмор и неожиданные сюжетные повороты. Верим. Но угодить зрителям, разбалованными потрясающими музкальными «Троллями» и «Зверопоем», будет очень непросто.
Идея мультика принадлежит ГК «Рики», команду аниматоров подбирал Дерек Иверсон, создатель более 60 эпизодов «Губки Боба», а непосредственно разработкой сериала занимается компания Tremblay Bros. Studios, уже множество лет работающая с мировыми брендами, такими как Looney Tunes, «Дракон Спайро» и другими. Презентация мультфильма состоится уже в этом году, а тв-премьера скорее всего только в следующем.
Чтобы скоротать время до «Хамелеонов», почитайте наш гид по главным мультсериалам этой осени. Там много интересного, что понравится вам и вашим детям.
Еще больше интересного в нашей группе в «Одноклассниках» и ВКонтакте.
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