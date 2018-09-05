Омичей просят срочно придумать имя еноту из Большереченского зоопарка

Большереченский зоопарк в этом году пополнился новосёлами. На своём сайте в конце августа зоопарк сообщил, что их дружная семья стала еще больше. Из Ижевска к ним приехали новосёлы: гималайская медведица Даша и макак лапундер Бесик, из Пензы белые павлины и канадская казарка, канадский волк, из Нижнего Новгорода енот-полоскун.

Сейчас большереченцы просят помочь выбрать имя для енота. В комментариях предлагают назвать малыша Ракетой, как фильме «Стражи Галактики». Персонаж является частью кинематографической вселенной Marvel.