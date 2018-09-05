Слепаков придумал, Буслов снял, «Газпром» заработал: 10 фактов о новом сериале ТНТ «Домашний арест»

16 августа канал ТНТ анонсировал выход нового комедийного сериала «Домашний арест» — истории мэра-взяточника из выдуманного города Синеозерска. Премьера совпала со стартом работы нового стримингового сервиса «ТНТ-Премьер» — здесь публикуются новинки сериалов и передач холдинга «Газпром-медиа» (включает в себя ТНТ, 2х2, «МатчТВ», «Супер» и ТНТ4). Почему это важно? Потому что «Домашний арест», который еще до выхода всего сериала назвали одним из самых успешных проектов ТНТ, можно смотреть только за деньги («ТНТ-Премьер» — платная ОТТ-платформа). Такой вот каламбур — хочешь смеяться над коррупционерами, плати госкорпорации.

Это, впрочем, далеко не все интересные факты о новом сериале.

СЮЖЕТ

Мэр небольшого города Синеозерска Аркадий Аникеев ( Павел Деревянко ) — насквозь коррумпированный чиновник, который попадается на взятке в туалете ночного клуба, куда заезжает по пути к любовнице (Яна Кошкина). Утром этого дня, кстати, у мэра на приеме был его друг детства Самсон ( Александр Робак ), который просил помочь ему с работой, но получил только предложение «поцелуй меня в жопу» (кстати, спойлер: это он и сделает в середине первой серии). Заместитель мэра Павел Осипенко ( Сергей Бурунов ) старается вызволить шефа из передряги, но оказывается нечист на руку сам, и все, что ему остается, — приезжать к боссу в старую коммуналку, где тот прописан, дабы уйти от налогов (и потому именно там заключен под домашний арест).

Параллельно зритель видит сразу несколько историй — и везде коррупция, водка, драки, деньги и жадность. «Первая социальная народная комедия. Раньше такого не снимали», — заявляют создатели сериала. Так и хочется добавить: «Ай да ну?»

РЕЙТИНГ

Первое, что бросается в глаза, когда начинаешь искать информацию о сериале «Домашний арест», — его запредельный (для премьерного российского сериала) рейтинг на «КиноПоиске» — 7,4. Для сравнения — у «Ольги», от которой фанатеет добрая половина зрителей ТНТ, рейтинг всего 6,2, а у «Полицейского с Рублевки», премьера которого состоялась в 2016 году, — 8,1.

Отчасти это связано с комичной идеей «Домашнего ареста» — чиновника сажают за взятки в старую коммуналку, где он был прописан, чтобы уйти от налогов. Авторы ТНТ анонсировали проект как уникальный — сериал, аналогов которому никогда раньше не снимали. Что ж, хочется выразить свой респект промоушену, который предшествовал выходу сериала. А особенно вирусному ролику с задержанием мэра Синеозерска, о котором написал даже Mash. Все подумали, что это новость, а это была реклама.

ПЛАТИ и СМОТРИ

Первую серию создатели благополучно слили в сеть еще 17 августа. На сегодняшний день количество просмотров этого видео стремительно приближается к шести миллионам. Однако, как было сказано выше, ты либо платишь (оформляешь подписку на новой ОТТ-платформе) и смотришь сериал дальше, либо не платишь и, соответственно, ничего не смотришь. Да, кто-то может сказать, что «ТНТ-Премьер» предоставляет возможность три дня смотреть все опубликованные там видео бесплатно. Это действительно так — площадка предусматривает пробный период и возможность отписаться в любой момент. Вот только на этой платформе пока что опубликованы только 4 серии «Домашнего ареста» из 12. Это значит, что заплатить все же придется.

«Домашний арест» — это сериал Семена Слепакова. Так и никак иначе он представлен во всех публикациях, сопровождавших премьеру. Дело в том, что сценарий написал именно Слепаков, он же сочинил песню — главную тему картины. Ниже мы скажем о ней отдельно.

«Это сериал в сериале, — рассказывал автор сценария порталу vokrug.tv. — Раскрываются все срезы российского общества от коллекторов и фээсбэшников до либеральной интеллигенции. Я хотел понять, почему сегодня мы так яростно конфликтуем друг с другом и как нам всем найти общий язык в столь трудное время. У главного героя, мэра небольшого городка, есть четкая философия — либо ты овца, либо ты волк. В «Домашнем аресте» я хотел показать, что люди — это не овцы и не волки. Люди — это люди. И относиться друг к другу они должны по-человечески».

Режиссером сериала стал Петр Буслов — тот, что снял фильмы «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Бумер» (а также «Бумер. Фильм второй» и «Антибумер»), «Родина» и все части сериала «Наша Russia» с 2006 по 2011 год. Соответственно, с ТНТ у него были наработанные и отлаженные механизмы взаимодействия, когда Слепаков задумал снимать социальную комедию.

«Это сериал не о коррупции, это сериал остросоциальный. Он является срезом сегодняшнего времени, того, что сегодня происходит в обществе. Он прежде всего про людей, про реальные человеческие судьбы и истории», — рассказал Буслов в большом интервью Русской службе BBC

АКТЕРСКИЙ СОСТАВ

Публикация от Марина Александрова (@mar_alexandrova)

18 Авг 2018 в 3:12 PDT Публикация от Robak Alexander (@sasha_robak)

15 Фев 2018 в 5:04 PST ПЕСНЯ

Как мы уже сказали, песню «Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым» — главную тему к сериалу «Домашний арест» — написал сам Семен Слепаков. Она звучит в начале и конце каждой серии, ее мотив сопровождает некоторые моменты в течение сериала.

В песне автор спрашивает лирического героя, сколько денег ему нужно для счастья, перечисляя и офшоры за границей, и яхты, и недвижимость, и дорогие авто. В характерной манере Слепакова здесь и сатира, и драма, и откровенный стеб. Осторожнее, после прослушивания отделаться от назойливого мотива будет довольно сложно.

В большом интервью с Семеном Слепаковым, которое опубликовала «Медуза», довольно четко проясняется вопрос высмеивания спецслужб в «Домашнем аресте». БигПикча знает, о чем говорит: мы видели первые серии и согласны с тем, что в сериале под раздачу попали все — не только чинуши и работяги, но и неприкосновенные фээсбэшники. Георгий Борисович Круглов, генерал ФСБ, которого играет Гоша Куценко, там, к примеру, очень карикатурный. «Всем чмоки в этом чате», — говорит его герой своим подчиненным при первом появлении на экране.

«Я просто хотел, чтобы они как люди выглядели. Не хотел, чтобы они были как, знаете, в сериалах на НТВ : «Смотри, не подведи, Егоров!» — «Не волнуйтесь, Петр Петрович, не подведу!» Я хотел, чтобы у них были какие-то проблемы, чтобы у них ломалось что-то, не получалось. Потому что у нас всегда ФСБ — такая структура, которая все про всех знает, все всегда предвидит на 10 шагов вперед. У меня лучший друг работает в ФСБ, и я знаю, что там бывает много ситуаций, когда действительно вмешивается человеческий фактор», — оправдывался перед «Медузой» Семен Слепаков.

ВЕСЕЛЫЙ МЕНТ ЯКОВЛЕВ

Яковлев — это герой сериала «Полицейский с Рублевки», которого играет Сергей Бурунов. Мы специально отвели ему отдельное место в нашем материале, так как очень боялись, что актер так и останется в амплуа придурковатого полицейского на всю жизнь. Однако роль заместителя мэра Осипенко в «Домашнем аресте» явно писалась под Бурунова — то ли место заранее застолбил он сам, то ли создатели так же, как и мы, переживали за его актерскую карьеру. Впрочем, от Яковлева Осипенко ушел недалеко — такой же недальновидный, такой же жадина. Сам актер с этим, кстати, вряд ли бы согласился.

«”Домашний арест” подарил мне кардинально другую роль, как для артиста, так и для человека. Я не знал, с какой стороны к нему подступиться, нужно было пройти по острию ножа, шаг влево, шаг вправо — и получилась бы карикатура», — цитирует Бурунова ТНТ.

Без комментариев.

СПОЙЛЕРЫ

Бонусом хотим рассказать вам несколько спойлеров из сериала. Не хотите знать — не читайте.

Во-первых, одной коммуналкой дело не ограничится. Хоть главный герой и будет прозябать в ней большую часть сериала, все же действие периодически будет разворачиваться и в вузе, где работает соседка мэра, и в предвыборном штабе, и в администрации Синеозерска, и даже в кабинетах спецслужб.

Во-вторых, мы уже озвучили спойлер №2 — в маленьком вымышленном городке из-за поимки мэра-взяточника грядут выборы нового главы. В гонку вступит и заместитель Осипенко, помогать которому приедет Илона — политтехнолог из Москвы, и бывшая стриптизерша из Синеозерска. Ее играет Светлана Ходченкова.

И главный, третий спойлер. Самсон, он же Иван Васильевич Самсонов, экскаваторщик и друг детства мэра — православный, несудимый, семейный и в прошлом вэдэвэшник. Смекаете, кто станет главным претендентом на пост нового мэра?

В конце отметим, что на момент подготовки этой подборки новые серии «Домашнего ареста» так и не были опубликованы на площадке «ТНТ-Премьер». Нет там и графика выходов серий, и анонсов.

Вообще, к работе площадки в самом начале было очень много претензий — оформившие подписку зрители не могли посмотреть те или иные передачи, платформа не работала в некоторых браузерах, а всем клиентам назначалось одно и то же имя Admin. Некоторых с платформы просто выкидывало, видео не воспроизводилось, а устройства, на которых люди пытались запустить платформу, зависали. Представители ТНТ и в частности Слепаков много извинялись и обещали все наладить. В настоящий момент в редакции БигПикчи «ТНТ-Премьер» работает без сбоев, но осадочек все равно остался.