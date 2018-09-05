Будет российский Голливуд? Как в Калининграде развивают киноиндустрию

В Калининграде хотят создать фабрику грёз — Региональный центр развития и поддержки кинематографии. Киноиндустрии уже помогают из регионального бюджета. А чем кино поможет области и её жителям? Об этом говорим с руководителем проекта Алексеем Монастырским.

За красивым кадром

Евгения Бондаренко, KLG.AIF.RU: — Где и на какие средства планируется реализация проекта? Что он из себя будет представлять?

Алексей Монастырский: — По задумке, Центр должен объединить ключевые направления кинопроизводства. Здесь разместятся павильон для съёмок, на который уже сейчас большой спрос у российских кинокомпаний, и ресурсный центр, отвечающий за оборудование. Специалисты административного центра будут помогать кинопроизводителям с согласованием съёмок, кастингами, выбором локаций и т.д. В учебном центре организуют полноценный факультет ВГИКа. Ещё один элемент — лофт-пространство с кинозалом и кафе, открытое для всех желающих. Здесь можно будет бесплатно посетить дискуссии, встретиться с актёрами, посмотреть фильмы, созданные членами клуба, и многое другое. Кроме того, планируется создание киногородка с декорациями, который, можно использовать и как туристический объект.

Большую часть средств вложат инвесторы. Уже есть компания, готовая профинансировать строительство киностудии. Порядка 40% бюджета фильма — затраты на оборудование, и этот вопрос также решён. Мы заключили соглашение с одной из крупнейших российско-белорусских рентал-компаний. Она привезёт в регион новейшее качественное оборудование на сумму не менее 300 млн руб. Это соглашение решает колоссальное количество проблем. Сейчас кинопроизводителю нужно арендовать оборудование в столицах, привезти сюда. А это таможня, транзиты и т.д. Когда всё есть на месте — вопросы снимаются. Рентал-компания зарегистрируется в регионе, а значит налоговые отчисления будут оставаться здесь. Плюс появится большое количество рабочих мест.

Совместно с Корпорацией развития области мы подбираем участок для размещения Центра. Скорее всего, остановимся на территории бывшего завода на ул. Ручейной или участке недалеко от стадиона острове Октябрьский в Калининграде.

— Многие амбициозные проекты области остались планами на бумаге, хотя тратили бюджет на конкурсы и концепции. Почему этот должен осуществиться?

— Его создание диктуют растущий интерес к области отечественного кинопроизводителя, существующий заказ кинокомпаний и соответствующие поручения Минкультуры РФ . Пилотными стали несколько регионов, Калининград пока опережает всех.

Фёдор Бондарчук, Карен Оганесян, На территории Вагоностроительного завода около четырёх лет работает студия кинокомпаний «Калининград фильм» и «Запад фильм», в которой есть декорационный цех, цех постпродакшна, база игрового транспорта, съёмочное оборудование и многое другое. Это три этажа, наполненные реквизитом и техникой. Там здорово, мы планируем показывать её туристам и детишек на экскурсии туда водить. В регион также активно поехали известные российские режиссёры и продюсеры, такие как Сергей Сельянов Игорь Толстунов и многие другие.

Мы сейчас работаем, не привлекая средств бюджета. Сами написали нормативную базу и стратегию создания кинокластера, а архитектурный проект изготовили бесплатно партнёры из архитектурного бюро. Наша активная позиция и поддержка кинопроизводителей уже привлекает инвестиции в экономику региона. В 2016 г. — около 50 млн руб., в 2017 г. сумма увеличилась до 250 млн руб., в этом году, исходя из намерений кинопроизводителей, ожидается более 600 млн руб.

Я с удивлением смотрю на кастинги, которые мы помогаем организовывать. Ещё три-четыре года назад люди крайне осторожно к ним относились, а сейчас — просто огромный ажиотаж. Создаётся новый информационный ресурс кинематографии региона. Для него мы формируем реестры актёров, специалистов киносферы, организаций, с которыми кинопроизводители могли бы сотрудничать на льготных условиях (трансфер, гостиницы и т.д.). Учитывая заказ кинопроизводителей мы понимаем, что уже возникла необходимость объединить весь этот интерес и интересующихся на единой площадке. Иначе запал может остыть и всё это размоется и потеряется. Одна из главных задач — сформировать имидж региона в России и международном пространстве. Калининград для российского кинопроизводителя должен стать комфортным.

— Сколько фильмов снимают сейчас, и от кого есть заявки на следующий год?

— В этом году известные кинокомпании снимут шесть фильмов и три сериала. Например, кинокомпания «Среда» (создатели «Мажора») работают над сериалом под рабочим названием «Порт». Это детектив. Компания «Yellow, Black and White», известная по проекту «Кухня», снимет полнометражный фильм. «Док фильм» и «Тим Филмз» делают фильм о спортсменах — «Царь горы». В кадрах будут узнаваемые калининградские виды. Уже отснята часть остросюжетной картины про шпионов «Герой» с Владимиром Машковым . Планируются съёмки части картины «Притяжение — 2» и второго сезона сериала «Преступление» с Дарьей Мороз и Павлом Прилучным.

О планах работать здесь в 2019 г. заявили компании «Гамма», «Профит», «Вайт Медиа», Сергей Сельянов, Алексей Учитель и другие кинопроизводители.

— Калининград — один из 10 регионов, подписавших соглашение о «рибейтах» — возврате части затрат на съёмки кинокомпаниям. Но к нам едут активнее, чем к другим. Наверное, не только из-за субсидий. Что ещё их здесь привлекает?

— Область возвращает кинопроизводителям не более 20% расходов. В прошлом году пяти компаниям выплатили около 14 млн руб., но при этом они оставили врегионе более 250 млн и обеспечивали рабочими местами не менее 500 человек. На этот год из регионального бюджета на субсидии предусмотрено 30 млн руб., но финансовый и социально-экономический эффект для области будет существенно выше. Конечно, продюсеры и режиссёры едут не только на финансовую поддержку, но и в первую очередь на картинку. В этом нам очень помогли неповторимая архитектура, ландшафт и природные особенности региона.

Им интересна наша акватория с её незамерзающим каналом и реками. И, как бы странно это не звучало, для кино наш климат — огромный плюс. У нас не бывает настоящей зимы. Съёмочные периоды можно начинать раньше, и заканчивать позже. Здесь также за короткий период можно снять разные временные периоды — от викингов и тевтонцев до наших дней. Кроме того, здесь более выгодная логистика: всё рядом. В Подмосковье, например, нужно потратить на перемещения съёмочной группы со всем реквизитом массу времени.

В последнее время некоторые отечественные кинопроизводители потеряли возможность снимать за рубежом и рассматривают Калининград, как одну из приоритетных площадок. Все эти моменты дают городу реальный шанс превратиться в российский Голливуд.

Заказ на актёров

— Вы говорили об открытии в Центре поддержки кинематографии факультетов ГИТИСа и ВГИКа. Кто будет платить за обучение? Планируют ли приглашать иностранных специалистов и преподавателей из Голливуда? Сейчас они приезжая сюда, выставляют астрономические цены за мастер-классы.

— Предполагается, что часть учебной группы организуют на платной основе, а остальные будут финансировать кинокомпании. Думаю, это будет 2-х и 4— летнее обучение и краткосрочные, менее года, курсы при ВГИКе. Кроме того, мы предоставим возможность организации школы актёрского мастерства компании «КиноКвант» в рамках проекта Агентства стратегических инициатив . Мы должны качественно учить. И когда здесь будет уверенно существовать и выпускать социалистов факультет известного во всём мире образовательного учреждения, ведущие российские деятели кино будут знать, что Калининград — достойная образовательная площадка. За счёт такой рекламы уже не мы, а российская профессура будет приглашать международных преподавателей и обмениваться опытом. Но это — кропотливая работа, которая требует огромных усилий и поддержки региона. Мы сейчас уже понимаем реальный заказ на актёров и технических специалистов.

— В области будут искать таланты. Какие возможности заявить о себе появятся у калининградцев?

— Со следующего года мы хотим запустить кино-конкурсы в школах и вузах. Идея в том, чтобы в Калининграде люди с самой школы начинали понимать, что такое кино. Чтобы человек, у которого есть желание, осознал и пощупал то, к чему он хочет идти. В конкурсах будет задействовано большое количество детей, учителей и родителей, а наше киносообщество будет им в этом помогать. По итогам отборов мы сможем сформировать актив из числа школьников и студентов, которых, в дальнейшем будем обучать и трудоустраивать.

— Планируются ли в Калининграде международные проекты?

— Конечно. Недавно мы провели переговоры с одной известной иностранной компанией, которая в следующем году будет также представлена на калининградском кинорынке. Кроме того, в последнее время здесь активно развивается фестивальное движение, которое позволяет области стать полноценной площадкой для мирового кино, а также представлять регион на международном рынке киноискусства. Сейчас не могу рассказать всего, но мы стараемся привлечь сюда два международных кинофестиваля.

В последнее время в российских фильмах активно едут сниматься иностранные актёры. Когда мы создадим в Калининграде достойную базу для кинопроизводства, эти же актёры поедут к нам.

— Для обычного зрителя кино на большом экране становится всё более недоступным. Билеты — по 500 — 600 руб. Прокатчики понимают, что это — проблема? Как, на ваш взгляд, можно было бы её решить?

— Лицензия на прокат фильма сейчас стоит не менее 30-50 тыс. руб., идут отчисления правообладателю, в Фонд кино и прочее. Каждый кинозал покупает её отдельно и порой, для малых кинотеатров эти суммы не подъёмные, их сборы — в разы меньше. Естественно, это ложится и на цену билетов. Мы общаемся со всеми кинотеатрами, и этот вопрос стоит очень остро, особенно в малых городах. По моему мнению, проблему небольших кинозалов можно было бы решить за счёт создания ассоциации и решения вопросов от лица всего сообщества.