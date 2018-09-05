Новый театральный сезон открывается в сентябре в псковских театрах

Новый театральный сезон 2018–2019 открывается в сентябре в псковских театрах, сообщили АиФ-Псков в пресс-службе региональной администрации.

Для Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина он станет 113-ым по счету и начнется на большой сцене премьерой спектакля «Ревизор». Премьерные показы фантазии в двух действиях на тему комедии Н. В. Гоголя состоятся 6 и 7 сентября. Начало — в 19.00.

Режиссер-постановщик спектакля — руководитель Камерного театра Малыщицкого, трехкратный номинант «Золотой маски», петербургский режиссер Петр Шерешевский . Сценография и костюмы — заслуженного художника России Александра Стройло. В постановке заняты почти все актеры псковской труппы. Роли исполняют заслуженные артисты России Галина Шукшанова, Сергей Попков Виктор Яковлев и другие актеры. Спектакль ведет заслуженная артистка России Надежда Чепайкина.

В новом сезоне театралов также ждут знакомые по афише прошлого сезона спектакли: «Год Жирафа», «Таланты и поклонники», «Река Потудань», «Каштанка», «Отелло» и другие.

В Псковском областном театре кукол новый 56-й театральный сезон откроется 22 сентября. В этот день и 23 сентября театр приглашает юного зрителя на премьеру спектакля «Незнайка и его друзья». Начало спектаклей — в 12.00 и 14.00.

В театральную афишу сентября и октября также вошли полюбившиеся детям спектакли: «Красная шапочка», «Любопытный слоненок», «Веселые медвежата», «Машенька и медведь», «Веселая репка», «Золотой ключик», «Три медведя». Постановки рассчитаны на детей старше 3 лет.