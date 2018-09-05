На выставке «Арт-Воронеж» покажут подлинные литографии и гравюры Дали

С 7 по 16 сентября в Expo Event-Hall Сити-парка «Град» впервые пройдёт межрегиональная выставка-продажа живописи, графики, скульптуры и изделий декоративно-прикладного искусства «Арт-Воронеж».

Центральной экспозицией выставки станут подлинные работы Сальвадора Дали. В частности, посетители смогут увидеть серию литографий великого художника «Biblia Sacra». Когда речь заходит о Библии или иллюстрациях к ней, мало кому приходит в голову творчество Сальвадора Дали. Тем не менее, почти полстолетия назад в Италии с благословления Папы Римского, который одним из первых получил в подарок эксклюзивный экземпляр, выпустили уникальную версию Священного писания с иллюстрациями знаменитого художника. Авторский стиль Сальвадора — мэтра сюрреализма — позволяет под другим углом взглянуть на привычные и знакомые с детства сюжеты Ветхого и Нового Заветов. Серия «Biblia Sacra» — это 70 литографий, исполненных в смешанной технике, отпечатанных в семи цветах, а не в четырех, как это обычно делают в полиграфии.

На выставке впервые будет продемонстрирована серия гравюр «Поиски Грааля», представляющая собой иллюстрации Сальвадора Дали, выполненные в технике «сухая игла». Кроме того, премьерой станет демонстрация восьми цветных гравюр «12 колен Израилевых», на создание которой Дали вдохновила библейская история двенадцати сыновей Иакова, образовавших, согласно Священному Писанию, израильский народ. В своей неповторимой сюрреалистической манере маэстро изобразил всю историю еврейского народа, полную горестей и скитаний. Серия «Двенадцать колен» Сальвадора Дали по праву считается одной из важнейших и значительных, как в творчестве Дали-графика, так и в истории Израиля.

На территории выставки развернется обширная интерактивная зона, мероприятия которой будут интересны всем, кто неравнодушен к живописи и, конечно, к загадочной личности Сальвадора. Здесь для гостей выставки пройдет показ документального фильма «Совершенно секретно. Тайны Сальвадора Дали» и виртуальная экскурсия в музей-театр Дали в городе Фигерас, мастер-классы по food-скетчингу, рисованию пастелью и маслом, фотографии, изготовлению кукол, творческие встречи с автором памятника «Котенку с улицы Лизюкова» Максимом Дикуновым, и другими деятелями культуры.

С полной программой мероприятий можно ознакомиться по ссылке. Стоимость билетов — от 200 до 400 рублей.