Премьеры сентября в Москве

Осенью в Москве стартует новый театральный сезон. Уже с 5 сентября можно посетить один из спектаклей.

"Вождь краснокожих" (6+)

Искрометная комедия по юмористическому рассказу О. Генри о двух неудачливых разбойниках, которые остро нуждались в деньгах и решили разнообразить свою деятельность похищением ребенка с целью выкупа. Выкрав сорванца, мошенники рассчитывали быстро обогатиться на чадолюбии богатого папаши, но не тут-то было. Казалось бы, затея преступников должна пройти легко и просто, но план сорвать куш разбивается о проделки несносного мальчугана, называющего себя вождем краснокожих. Тот считает, что находится в увлекательном походе, ни в какую не желая возвращаться домой. Мало того, мальчик навязывает своим похитителям, не знающим уже, как от него избавиться, игру по собственным правилам, доводя их до отчаяния.

Этот веселый спектакль для всей семьи о злодействе, совершенно беспомощном перед детской непосредственностью.

5 сентября, Серпуховский историко-художественный музей

Выставочный проект «Пленники красоты. Генрих Семирадский и художники позднего академизма» (6+)

Серпуховский историко-художественный музей совместно с Государственной Третьяковской галереей при поддержке Министерства культуры Московской области в рамках губернаторской программы «Наше Подмосковье» 5 сентября открывает масштабный выставочный проект (6+) «Пленники красоты. Генрих Семирадский и художники позднего академизма», приуроченный к 100-летию со дня основания музея.

Выставка, посвященная 175-летию со дня рождения всемирно известного русского художника Генриха Семирадского, представит 34 шедевра из собраний ведущих музеев России: Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея и Переславль-Залесского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

В центре экспозиции — творчество русского художника-академиста Генриха Семирадского, который известен прежде всего монументальными полотнами на мифологические, античные и библейские сюжеты. Зритель увидит такие прославленные произведения, как «Танец среди мечей», «Игра в кости», «Опасный урок», «Христос у Марфы и Марии», знаменитые эскизы росписи Храма Христа Спасителя в Москве, а также работы других академистов — единомышленников Семирадского: Василия Поленова Василия Смирнова , Федора Бронникова, Степана Бакаловича, Вильгельма Котарбинского, Карла Гуна и Александра Риццони.

Экспозицию дополнит зал кинотеатра, где посетители смогут посмотреть фильм о русском академическом и салонном искусстве ХIХ — начала ХХ века, подготовленный эксклюзивно к открытию проекта совместно с куратором выставки, доктором искусствоведения, заместителем генерального директора по научной работе Государственной Третьяковской галереи Татьяной Карповой

Выставка продлится до 5 декабря 2018 года в купеческом особняке Серпуховского историко-художественного музея.

7 сентября, Московский театр Et Cetera под руководством Александра Калягина

"Декамерон. Любовь во время чумы" (16+)

Со дня выхода в свет великой книги «Декамерон» Джованни Боккаччо прошло 665 лет. Этот юбилей будет праздновать все культурное мировое сообщество, и спектакль театра — своего рода посвящение столь грандиозному юбилею. Прошло более шести веков, а новеллы Боккаччо живут, продолжают волновать, вызывать эмоции, новые мысли. Вряд ли найдется хоть мало-мальски образованный человек, который никогда бы не слышал этого названия. Для многих «Декамерон» — это только эротические истории, но для тех, кто оценит их поэтичность, это дивные рассказы о любви, недаром Боккаччо в итальянской культуре стоит в одном ряду с Петраркой и Данте.

"И поймете, сколь святы, могучи и каким благом исполнены силы любви, которую многие осуждают и поносят крайне несправедливо, сами не зная, что говорят", — писал Боккаччо в «Декамероне». О чем спектакль Александра Морфова ? Конечно, о любви. Но любви во время чумы, когда «черная смерть» подстерегает каждого и отпускает только 10 дней жизни. Что можно успеть за эти 10 дней?

11 сентября, Московский театр «Школа современной пьесы»

"Умер-шмумер, лишь бы был здоров" (18+)

Что будет, если скрестить 200 еврейских анекдотов, 10 прекрасных актеров, трех музыкантов и одного режиссера, родившегося в Одессе? Будет спектакль «Умер-шмумер, лишь бы был здоров», поставленный в Московском театре «Школа современной пьесы» Иосифом Райхельгаузом . Действие происходит в типичном одесском дворике, обитатели которого разговаривают друг с другом исключительно при помощи анекдотов. Хохот в зале постепенно набирает градус: зритель едва успевает переключиться с одного анекдота на другой. Маленькие истории складываются в картину целого народа, который при всех многовековых испытаниях, что выпали на его долю, сумел сохранить юмор и ироничное отношение к себе.

"Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема. Это расходы"

Еврейская мудрость

12 сентября, Московский драматический театр им. Пушкина

"Влюбленный Шекспир" (16+)

Впервые в России на сцене театра им. Пушкина — премьера по произведению всемирно признанного классика британской литературы Тома Стоппарда «Влюбленный Шекспир». Остроумная фантазия на тему биографии самого Шекспира , в которой молодой драматург обретает потерянное вдохновение благодаря внезапной любви и создает один из главных своих шедевров — трагедию «Ромео и Джульетта». Незабываемая история любви Виолы де Лессепс и Уильяма Шекспира будет представлена в постановке самого яркого режиссера театральной Москвы — Евгения Писарева

Театральная фантазия Стоппарда с ее притягательной атмосферой закулисья елизаветинской Англии, со множеством запоминающихся героев и неожиданными поворотами сюжета в наше время цинизма и разобщенности призвана объединить зрителей на территории искренних эмоций и подлинной поэзии.

В свое время фильм «Влюбленный Шекспир» взял семь «Оскаров» и был номинирован на соискание 120 международных наград и премий. Таким успехом он во многом обязан сценарию Тома Стоппарда, и ничего удивительного, что Евгений Писарев, давно мечтавший взяться за Шекспира, в итоге остановился на этом варианте и инсценировал восхитительную стоппардовскую фантазию на тему любви и вдохновения.

Наконец появится еще одно по-настоящему яркое зрелище, не только музыкальное и пластичное, но еще и невероятно нарядное — кстати, костюмы шили с соблюдением всех правил средневековой моды. В роли шекспировской музы — Таисия Вилкова , молодого Уильяма играют Кирилл Чернышенко и Дмитрий Власкин

18 сентября, Московский академический театр им. В. В. Маяковского

"Донжуан" (16+)

Наравне с Гамлетом, Дон Кихотом и Фаустом, Дон Жуан — так называемый вечный образ. Режиссер Анатолий Шульев видит в сегодняшнем Донжуане (именно так, слитно, потому как это архетип) продукт массовой поп-культуры.

Валерия Куликова, Если во времена Мольера Донжуан был фигурой исключительной, своим образом жизни бросающей вызов Богу и традиционной морали, то сегодня массовая культура и общество потребления генерируют множество таких зацикленных на самих себе Донжуанов-селебрити с сотнями тысяч подписчиков в соцсетях — желанных гостей на светских мероприятиях и властителей дум нового поколения. В этот богемный рай богатых и знаменитых теперь стремится каждый. Донжуана играет артист Театра Вахтангова Эльдар Трамов . Роль Сганареля исполняет Виталий Ленский, знакомый по ролям в Маяковке (Телятев Бешеных деньгах, Бэда Фолтын в Маэстро, Григорий Антоныч Бакин в Талантах и поклонниках и другие). А Эльвиру играет молодая актриса Анастасия Мишина (после окончания мастерской Леонида Хейфеца в ГИТИС в 2016 году была принята в труппу Театра Маяковского, где ярко заявила о себе, сыграв сразу несколько заметных ролей в премьерных постановках 2017-2018 годов: спектаклях Изгнание, Блажь и Пигмалион). Также в спектакле играют Юрий Никулин Константин Константинов и Максим Разумец.

29 сентября, МХАТ им. Горького

"Отцы и дети" (12+)

Роман отразил процессы, происходившие в обществе в 60-е годы XIX века, а образ Евгения Базарова с его бескомпромиссностью, пренебрежением авторитетами и прагматизмом послужил молодежи того времени примером для подражания. Главная тема — конфликт мировоззрений двух поколений — остается актуальной и в наши дни. Конфликт между молодостью, требующей перемен, и опытом зрелого возраста, вечное противостояние иллюзий и реальности, рассудка и эмоций, пристальный взгляд на мятущуюся, загадочную душу русского интеллигента в его крайней, нигилистической форме духовной жизни. Разночинец Базаров попадает в чуждую ему среду дворянского гнезда. Каждое столкновение героя с миром отцов становится своеобразным испытанием на прочность его убеждений.

Что защищают отцы и смогут ли молодые ниспровергатели существовать без принципов, на которые отцы уповают, — вечные темы, которые поднимает спектакль.

Отрицание и боязнь любви заканчиваются у Тургенева таким победным торжеством, которое возможно именно у этого классика нашей пронзенной любовью литературы.