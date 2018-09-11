Мультсериалы «Ми-ми-мишки» и «Лео и Тиг» увидит весь мир

Компания «Цифровое телевидение» и международный видеосервис Netflix договорились о партнерстве. Популярные российские мультсериалы «Ми-ми-мишки» и «Лео и Тиг» появились на видеосервисе и теперь доступны сотням миллионов подписчиков Netflix в 190 странах мира.

Мультсериалы «Ми-ми-мишки» и «Лео и Тиг» производятся анимационной студией «Паровоз», входящей в «Цифровое телевидение», и выходят на детских телеканалах группы «МУЛЬТ», «Тлум HD» и «Мультимузыка».

Сделка с одним из крупнейших видеосервисов в мире пополнила портфолио успешно реализованных проектов «Цифрового телевидения» на международном рынке. В апреле этого года было объявлено о сделке с крупнейшими онлайн-кинотеатрами Китая, а в конце 2017 года — о покупке европейским подразделением группы HBO прав на вещание мультсериала «Ми-ми-мишки». Российские мультсериалы «Ми-ми-мишки» и «Бумажки» приобретены медиакомпанией Discovery Communications для показа в странах Ближнего Востока и Северной Африки. «Лео и Тиг» увидят жители Нидерландов. Также мультсериалы «Цифрового телевидения» проданы в Швецию, Венгрию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Черногорию, Словению, Эстонию.

В 2016 году компания «Цифровое телевидение» перевела 6 мультсериалов на 10 языков, включая арабский, английский, китайский, хинди. Вместе с «Ми-ми-мишками» и «Лео и Тигом» дублированы «Волшебный фонарь», " Аркадий Паровозов спешит на помощь", «Бумажки», «Сказочный патруль».

Международные продажи контента «Цифрового телевидения» осуществляет компания «Сигнал Медиа».

Сериал «Ми-ми-мишки» рассказывает о приключениях неутомимых озорников: бурого медвежонка Кеши, белого медвежонка по имени Тучка и их подружки Лисички. Иннокентий любит гаджеты и технику, Тучка — дитя природы, а Лисичка — прирожденная домохозяйка. Герои учат маленьких зрителей жить в гармонии с природой и при этом раскрывать и познавать мир вокруг нас. И, конечно же, этот сериал о силе дружбы, которая поможет преодолеть любые препятствия.

Мультсериал «Лео и Тиг» — история о двух неразлучных друзьях. Леопардик Лео и тигренок Тиг ни дня не могут прожить без приключений: они встречаются с необычными явлениями природы, разгадывают загадки, устраивают состязания и помогают всем, кому необходима их помощь. Неутомимые исследователи открывают для себя и зрителей удивительный мир Приморского края, его богатейшую природу, которая в глазах ребёнка приобретает магические способности. Попадая в увлекательные истории, Лео и Тиг учатся взаимовыручке, бережному отношению к природе, доброте и дружбе.

Прототипами главных персонажей стали уникальные редкие виды — амурский тигр и дальневосточный леопард, занесенные в Красную Книгу. На сегодняшний день в России обитает около 520 амурских тигров, а популяция дальневосточного леопарда не превышает 80 особей.