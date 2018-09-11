Netflix приобрел права на два российских мультсериала

Компания Netflix приобрела права на показ двух российских мультсериалов анимационной студии «Паровоз» — «Ми-ми-мишки» и «Лео и Тиг», сообщает пресс-служба студии.

«Рады сообщить, что теперь зрители 190 стран смогут смотреть серии «Ми-ми-мишек» и «Лео и Тиг». Оба этих мультсериала стали доступны на Netflix. Сделку осуществила компания Signal Media», — говорится в сообщении.

В мультсериале «Лео и Тиг» рассказывается о приключения маленького леопарда Лео и его друга тигренка Тига, которые вместе исследуют природу Приморского края.

Мультсериал «Ми-ми-мишки» повествует о приключениях бурого медвежонка Кеши, белого медвежонка Тучки и Лисички.

Анимационная студия «Паровоз» занимается разработкой и производством анимационного кино, среди работ студии такие проекты как «Ми-ми-мишки», «Бумажки», «Волшебный фонарь», «Сказочный патруль», «Герои Энвелла» и «Лео и Тиг».