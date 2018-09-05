Netflix «убил» главного героя «Карточного домика»

Официальный Twitter сериала выложил тизер шестого сезона. В нем супруга Андервуда Клэр обращается к нему: «Скажу тебе вот что, Фрэнсис. Когда будут хоронить меня, это будет не на заднем дворе, а чтобы проститься со мной, придется ждать в очереди». Камера отъезжает в сторону и показывает два надгробия — отца Андервуда и его самого, со свежими цветами на могильном памятнике. На надгробии указаны годы жизни: 1959-2017.

Netflix уже подтвердил ранее, что Спейси не будет участвовать в последнем сезоне сериала. Более 15 человек обвинили актера в домогательствах, что практически поставило крест на его карьере.

Сериал «Карточный домик», римейк одноименного британского сериала, производится компанией Netflix, которая специализируется на потоковом интернет-видео. Герой сериала — вымышленный американский конгрессмен-демократ, а затем президент США Фрэнк Андервуд в исполнении Спейси. По сюжету Андервуд в рекордные сроки прошел путь от конгрессмена до президента США, используя интриги и убийства.

На посту президента, где герой Спейси провел уже три сезона, Андервуд продолжил свои злодейства. В частности, чете Андервудов удалось «украсть» с помощью интриг победу на президентских выборах. В пятом сезоне преступления президента Андервуда превзошли все предыдущие: в частности, он сбросил с лестницы госсекретаря, которая готовилась дать против него показания. Под угрозой импичмента Андервуд временно уходит с поста президента, передав полномочия своей супруге и соучастнице Клэр, занимавшей к тому же пост вице-президента. Однако Клэр, роль которой играет Робин Райт , не намерена возвращать президентство мужу.

Последний, шестой сезон сериала выйдет 2 ноября 2018 года. В нем будет 8 серий вместо обычных 13.