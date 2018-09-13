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СТС ведёт переговоры с Netflix о продаже прав на показ мультсериала «Три кота»
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СТС ведёт переговоры с Netflix о продаже прав на показ мультсериала «Три кота» 

Rambler News Service + ещё 40 1 час назад
Фото: Собака.ru
«СТС Медиа» ведет переговоры о продаже прав на трансляцию мультсериала «Три кота» компании Netflix, сообщила RNS руководитель управления лицензирования «СТС Медиа» Ксения Гордиенко.
«Сериал «Три кота» смотрят в 143 странах мира. Неохваченным оставался только Китай и США. Сегодня мы заключили договор с Китаем, остались только США. Мы ведем переговоры о продаже прав на показ сериала с Netflix», — сообщила Гордиенко.
Ранее «СТС Медиа» продала права на трансляцию мультсериала «Три кота» китайской компании Beijing Joy Culture Media.
На этой неделе компания Netflix приобрела права на показ двух российских мультсериалов анимационной студии «Паровоз» — «Ми-ми-мишки» и «Лео и Тиг», сообщали в пресс-службе студии.
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