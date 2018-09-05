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Netflix нанимает ветерана Disney для запуска потребительских продуктов
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Netflix нанимает ветерана Disney для запуска потребительских продуктов 

Ruvod.com 5 сентября 2018
Фото: Ruvod.com
Netflix объявил о назначении Кристи Флейчер, занимавшей ранее руководящий пост в Disney на должность главы по потребительским продуктам.
Кристи Флейчер займётся развитием портфолио потребительских продуктов во всех категориях для оригинальных сериалов и фильмов Netflix.
«Кристи привнесёт опыт и креативный подход из мира потребительских продуктов. Она принимала участие в построении наиболее любимых брендов в мире, и мы рады, что она присоединится к нашей команде, чтобы наши поклонники получили еще больше возможностей взаимодействовать с Netflix новыми захватывающими способами», — говорит Келли Беннетт, директор по маркетингу, — «Мы стремимся дать нашим пользователям лучшее во всём, что мы делаем».
«Я рада начать новую главу в Netflix. У Netflix есть потрясающие сериалы и фильмы мирового масштаба, и мы имеем возможность реально революционно подойти к вопросу взаимодействию аудитории с любимыми героями», — заявила Флейчер, — «С той свободой творчества и глобальной аудиторией, которая здесь есть существуют колоссальные возможности дать людям лучшее в своем роде, где бы они ни были».
Похоже Netflix надеется сохранить стоимость подписки на низком уровне, путем создания продуктовой линейки на базе их контента. Подобно модели Disney и Star Wars, Netflix рассчитывает монетизировать свои самые популярные продукты, продавая всё от игрушек до одежды.
ИСТОЧНИК: Cord Cutters News
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