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Параллельная реальность и слуга двух господ: театр Ленкома начал свой 92-й сезон
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Параллельная реальность и слуга двух господ: театр Ленкома начал свой 92-й сезон 

ТК «Звезда» + ещё 4 5 сентября 2018
Фото: ТК «Звезда»
В этом сезоне у актёров динамичный гастрольный график: Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, а после — в Европу.
В знаменитом Ленкоме сегодня обсудили планы на 92-й театральный сезон. В этот раз удивлять зрителей будут постановками по книгам Владимира Сорокина. За перенос комических ужасов российской действительности со страниц его книг на сцену возьмется Марк Захаров. Эксперимент так и называется «Параллельная реальность». В новом сезоне на сцену вернется Геннадий Хазанов в пьесе, написанной когда-то специально для Алена Делона.
Сбор труппы в Ленкоме — событие, к которому приковано внимание и журналистов, и театральной общественности. Ведь здесь играют Збруев, Певцов, Раков, Соколов, Большова — люди, которых знает и любит вся страна.
Между сезонами у актеров было полтора месяца, чтобы отдохнуть. Кто-то отправился за границу, а кто-то на дачу в Подмосковье.
«Я был в Подмосковье. Приехал в родную Белокаменную. Рад, что открывается сегодня сезон», — рассказал народный артист РСФСР Александр Збруев
Свой персональный сезон актер начнет в Питере пьесой «Все оплачено».
Заслуженная артистка России Анна Большова тоже в восторге от того, что театральный сезон начался.
«Посмотрите, какие прекрасные женщины, отдохнувшие, загорелые. Сами себя хвалим. Мы замечательно выглядим!», — поделилась своими эмоциями она.
Поделился своими впечателниями от отдыха с корреспондентом «Звезды» и народный артист России Виктор Раков.
«Я, в общем, успел отдохнуть, настроение очень хорошее. Я в ожидании от художественного руководителя услышать, какие у нас планы на следующий сезон», — сказал он.
В этом сезоне у актёров динамичный гастрольный график: Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, а после — в Европу.
«Германия намечается, намечается Венеция. Планов много. Работы хватит на всех», — уверен народный артист России Андрей Соколов.
Помимо этого театр со знаменитым спектаклем «Юнона и Авось» пригласили в Италию.
У Ленкома и так нет отбоя от зрителей. Казалось бы, хватит и классического репертуара. Однако неуёмный Марк Захаров взялся сразу за два проекта.
«В этом сезоне мы будем работать над спектаклем «Слуга двух господ» в постановке Александра Морфова. Это режиссер из Болгарии. Владимир Сорокин, замечательный писатель, он прислал свой новый текст «Белый Квадрат» называется. На тему того, что там заключено в этом прозаическом произведении, будет сделан спектакль», — поделился планами художественный руководитель и главный режиссёр Московского театра имени Ленинского комсомола, народный артист СССР Марк Захаров
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