Параллельная реальность и слуга двух господ: театр Ленкома начал свой 92-й сезон

В этом сезоне у актёров динамичный гастрольный график: Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, а после — в Европу.

Сбор труппы в Ленкоме — событие, к которому приковано внимание и журналистов, и театральной общественности. Ведь здесь играют Збруев , Певцов, Раков, Соколов, Большова — люди, которых знает и любит вся страна.

Между сезонами у актеров было полтора месяца, чтобы отдохнуть. Кто-то отправился за границу, а кто-то на дачу в Подмосковье.

«Я был в Подмосковье. Приехал в родную Белокаменную. Рад, что открывается сегодня сезон», — рассказал народный артист РСФСР Александр Збруев

Свой персональный сезон актер начнет в Питере пьесой «Все оплачено».

Заслуженная артистка России Анна Большова тоже в восторге от того, что театральный сезон начался.

«Посмотрите, какие прекрасные женщины, отдохнувшие, загорелые. Сами себя хвалим. Мы замечательно выглядим!», — поделилась своими эмоциями она.

Поделился своими впечателниями от отдыха с корреспондентом «Звезды» и народный артист России Виктор Раков

«Я, в общем, успел отдохнуть, настроение очень хорошее. Я в ожидании от художественного руководителя услышать, какие у нас планы на следующий сезон», — сказал он.

В этом сезоне у актёров динамичный гастрольный график: Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, а после — в Европу.

«Германия намечается, намечается Венеция. Планов много. Работы хватит на всех», — уверен народный артист России Андрей Соколов

Помимо этого театр со знаменитым спектаклем «Юнона и Авось» пригласили в Италию.

У Ленкома и так нет отбоя от зрителей. Казалось бы, хватит и классического репертуара. Однако неуёмный Марк Захаров взялся сразу за два проекта.