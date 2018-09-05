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«Капризке» быть! Минкульт выделит субсидию на создание в Перми нового мультфильма
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«Капризке» быть! Минкульт выделит субсидию на создание в Перми нового мультфильма 

59.ru 5 сентября 2018
Фото: 59.ru
Маленький человечек Капризка заставлял детей капризничать, плакать и безобразничать
В министерстве культуры России отобрали киностудии, которые получат из бюджета субсидии на производство анимационных фильмов. Среди выбранных оказался мультфильм «Капризка», сценарий которого написан по повести пермского писателя Владимира Воробьёва.
Мультфильм создают студия «Пермкино» и «Мастерская Павла Лунгина». Его начали снимать несколько лет назад. Ещё в 2014 году начали искать финансирование, но денег тогда не было. Потом проект поддержали в министерстве культуры Пермского края, а теперь и министерстве культуры России. 18 июля в киноцентре «Премьер» прошёл показ пилотного выпуска мультфильма.
— Мультфильм выполнен в технике пластилиновой анимации, — рассказали в пресс-службе «Пермкино». — Он будет состоять из 14 эпизодов, каждый из которых длится от четырех до шести минут. Режиссёром проекта выступил Сергей Меринов — известный российский аниматор. Его учителем был известный мультипликатор Александр Татарский, автор «Пластилиновой вороны» и «Следствие ведут колобки».
Сценарий к мультсериалу написала Наталья Румянцева. Продюсеры мультфильма — режиссёр, лауреат Каннского кинофестиваля Павел Лунгин и пермский режиссёр, генеральный директор «Пермкино» Павел Печёнкин. Авторы планируют закончить проект в ближайшие два года. На данный момент снят только пилотный выпуск. Впереди — съемки 13 серий.
Зрители увидят премьеру мультсериала в одном из пермских кинотеатров и, возможно, в телепрограмме «Спокойной ночи, малыши!».
Ранее мы писали, как пермская художница Леся Гусева нарисовала комичную серию рисунков на тему старых советских мультфильмов.
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