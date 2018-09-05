Обнаженное творчество: 6 изображений проституток, которые стали шедеврами

Одна из задач художника — поражать, удивлять, шокировать. Именно поэтому немало творческих людей интересовались запретными темами. В том числе и темой продажной любви.

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Эта картина стала причиной одного из самых грандиозных скандалов в истории искусства. На картине изображена обнаженная женщина. Левой рукой она прикрывает свои гениталии, а правой — опирается на высокие белые подушки.

На картине стоит подпись и дата: éd Manet 1863. Моделью Олимпии послужила любимая натурщица Мане — Викторина Мёран. Однако есть теория, что Мане использовал в картине образ известной куртизанки, любовницы императора Наполеона Бонапарта Маргариты Белланже. Имя Олимпия было почти нарицательным в то время, так называли куртизаток. Символика картины также подтверждает то, что образ жизни изображенной женщины далеко не такой «правильный»: цветок в волосах, лента на шее — все говорило о сомнительном роде занятий дамы.

Викторина Мёран

Маргарита Белланже

Но самое большое возмущение вызвал ее взгляд. Не потупленный взор скромницы, а прямой, почти скучающий взгляд.

Биограф художника Эдмон Базир писал: «Он задумал и выполнил „Олимпию“ в год своей женитьбы (1863), но выставил ее только в 1865 году. Несмотря на уговоры друзей, он долго колебался. Осмелиться — вопреки всем условностям — изобразить голую женщину на неприбранной постели и возле нее — негритянку с букетом и черную кошку с выгнутой спиной. Написать без прикрас живое тело и подкрашенное лицо этой модели, растянувшейся перед нами, не завуалированное каким-либо греческим или римским воспоминанием; вдохновиться тем, что видишь сам, а не тем, чему учат профессора. Это было настолько смело, что он сам долго не решался показать „Олимпию“. Надо было, чтобы кто-нибудь подтолкнул его. Этот толчок, которому Мане не мог противостоять, исходил от Бодлера».

Анри де Тулуз-Лотрек, «Туалет» (La Toilette)

Художник XIX века был не просто без ума от продажной любви, он писал таких дам в удивительно реалистичной манере, «играл с ними в игры, приносил им подарки и показывал женщинам свою студию, он водил их в рестораны, цирки и театры». Тулуз-Лотрек даже жил в нескольких борделях, называя себя «аристократом, отрезанным от себе подобных». В данном случае он обыгрывал свои внешние особенности: из-за нескольких детских травм и наследственного заболевания Анри отличался низким ростом и короткими ногами.

Умер Анри в возрасте 36 лет от алкоголизма и, по иронии судьбы, от сифилиса, которым его заразила одна из «жриц любви».

Анри Тулуз-Лотрек

Эта картина изображает рыжую женщину, повернутую к зрителям спиной. Она обнажена по пояс, ноги раздвинуты, и она явно только что закончила какие-то гигиенические процедуры.

Натурщицей художника выступила Кармен Годен. Она работала прачкой, но, чтобы как-то свести концы с концами, временами ей приходилось подрабатывать проституцией.

Эта картина, как часто бывает у Лотрека, изображает проституток не в сексуализированной, вызывающей манере, а показывает их бытовую жизнь «как она есть».

Анри Жерву, «Ролла»

Картина написана в 1878 году. Хотя ранние работы Жерве затрагивают мифологические мотивы, позже художник переключился на сцены из парижской жизни, в том числе он изображал и обнаженных женщин. Одна из самых престижных выставок Франции, Парижский салон с благосклонностью принимал его картины. Все, кроме «Роллы». Но когда полотно позже все же попало на обозрение, собралась целая толпа, чтобы посмотреть на нее. Жерве вдохновила на эту картину одноименная поэма Альфреда де Мюссе. В этой сцене юный гедонист и сластолюбец Ролла собирается заняться сексом с несовершеннолетней проституткой Мари. О том, что она проститутка, говорят косвенные детали: ее одежда, поза, украшения, в беспорядке сваленные на туалетном столике. Ролла же напряжен и жаждет овладеть юной прелестницей — на это намекает и трость, выглядывающая из-под одежды.

«Авиньонские девицы» — первая картина кубического периода Пикассо, написана в 1907 году. Сначала художник назвал картину «Философский бордель», но позже его друг Андре Сальмон переименовал полотно в «Авиньонские девицы».

По одной из версий, «сюжет» картины навеян борделем в барселонском Готическом квартале на улице Каррер д’Авиньо. На полотне изображено пять обнажённых женщин, написанных в разной манере. Именно две правые фигуры, чьи лица напоминают африканские маски, и знаменуют рождение кубизма.

Тома Кутюр, «Ужин после маскарада»

Картина относится к обширной и известной серии Кутюра, посвященной персонажам итальянской комедии дель арте. Лежащая женщина — известная парижская куртизанка Алина Ози, а вот в образе можно без труда узнать автопортретные черты художника. Место, где расположились утомленные друзья, — модный ресторан «Золотой дом», среди завсегдатаев которого были братья де Гонкур, А. Дюма-сын и сам Кутюр.

Шиле — австрийский живописец и график, один из знаменитейших экспрессионистов начала XX века. В 1912 году Шиле арестовали по обвинению в растлении несовершеннолетней, а при обыске полиция обнаружила у него десятки порнографических рисунков. Впрочем, отделался он легко: его приговорили к краткосрочному тюремному заключению. Девушка с черными волосами на его картине Schwarzhaariges Mädchen mit hochgeschlagenem Rock показана раскрасневшейся, ее губы разомкнуты в экстазе, ноги широко раздвинуты, демонстрируя всем желающим все подробности ее гениталий. Проститутка на картине — несовершеннолетняя, об этом говорит в том числе почти полное отсутствие лобковых волос. Даже сейчас его картины вызывают возмущение, и можно только представить, что было в XX веке.

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