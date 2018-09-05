В Минкультуре готовы договариваться с прокатчиками

В руководстве департамента кинематографии Минкультуры России сообщили, что всегда готовы к решению спорных вопросов из профессиональной области.

Ранее прокатчики документального фильма «Похищенные сокровища Европы» пожаловались в социальных сетях, что Минкультуры РФ не выдало им прокатное удостоверение.

В ответ на это в ведомстве заявили, что отложили решение о выдаче в связи с проведением дополнительной экспертизы из-за частого присутствия в картине изображения свастики. Позже сегодня стало известно, что прокатное удостоверение было выдано