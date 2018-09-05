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В Минкультуре готовы договариваться с прокатчиками
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В Минкультуре готовы договариваться с прокатчиками 

Национальная Служба Новостей 5 сентября 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
В руководстве департамента кинематографии Минкультуры России сообщили, что всегда готовы к решению спорных вопросов из профессиональной области.
Ранее прокатчики документального фильма «Похищенные сокровища Европы» пожаловались в социальных сетях, что Минкультуры РФ не выдало им прокатное удостоверение.
В ответ на это в ведомстве заявили, что отложили решение о выдаче в связи с проведением дополнительной экспертизы из-за частого присутствия в картине изображения свастики. Позже сегодня стало известно, что прокатное удостоверение было выдано
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