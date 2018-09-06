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Слухи: Marvel анонсирует «Черную Пантеру 2» в сентябре
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Слухи: Marvel анонсирует «Черную Пантеру 2» в сентябре 

Попкорн News 6 сентября 2018
Небольшое затишье после выхода в прокат «Человека-муравья и Осы» скоро закончится: по слухам, в сентябре Marvel собирается возобновить активность в сфере супергеройских блокбастеров и официально анонсировать сиквел «Черной Пантеры» — пока оригинал все чаще мелькает в новостных заголовках как потенциальный претендент на «Оскар».
Ранее глава Marvel Кевин Файги утверждал, что важных анонсов от студии не будет вплоть до премьеры «Мстителей 4» — чтобы, дескать, ничто не отвлекало внимание зрителей от супергеройского блокбастера, который ознаменует своеобразный конец эпохи. Однако после этого произошел скандал с Джеймсом Ганном, а следом — появление новой категории на «Оскаре», как будто специально придуманной под «Черную Пантеру», так что внимание зрителей всё равно отвлечено. Теперь же инсайдеры говорят, что Marvel как раз и попытается вернуть обсуждение вокруг проектов студии в позитивное русло, официально анонсировав «Черную Пантеру 2».
Слухи о том, что у супергеройского блокбастера о Ваканде появится сиквел, ходили с февраля — с самого момента премьеры картины, которая суммарно заработала по миру 1,3 миллиарда долларов (причем большую часть этой суммы, 700 миллионов — в США). Предполагается, что в режиссерское кресло вернется снявший оригинал Райан Куглер.
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