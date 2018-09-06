Сценарий на уикенд: смотрим на Горбачеву в роли дворянки, гуляем по самому длинному подиуму и идем на салют

Главное событие недели — День города. Рассказываем, где его отмечать и где смотреть праздничный салют. А любителям социальных сетей напоминаем, что уже совсем скоро «Видфест» — организаторы в этот раз подготовили по-настоящему насыщенную программу. А тем, кто собрался в кино, искренне завидуем. На этой неделе их ждет интереснейшая российская новинка.

Идем в кино

Уникальная выдается неделя в кинотеатрах: иностранный рынок не блещет яркими премьерами, а вот российские киноделы радуют выходом нашумевшей после «Кинотавра» картины «История одного назначения».

«История одного назначения»

Фильм основан на реальных событиях из жизни Льва Николаевича Толстого , биография которого увлекательностью не уступает его же романам.

На пути писателя встретился поручик Григорий Колокольцев, которого обвиняют в преступлении. Теперь писарю грозит трибунал и казнь. Толстой вызывается помочь Колокольцеву и становится его адвокатом в суде.

Премьера: 6 сентября.

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«Я — препод»

Другая картина, которая выгодно выделяется на этой неделе, — индийский фильм «Я — препод» режиссера Сиддхартха Малхотра. Он основан на автобиографии Бреда Коэна «Перед классом» и рассказывает о женщине, которая свою самую большую слабость превращает в самую большую силу.

Наина Матур — учитель, которая страдает синдромом Туретта. В поисках работы она прошла не одно собеседование и получила множество отказов, пока фортуна не повернулась к ней лицом — ее пригласили в одну из самых элитных школ города.

Однако ей попадается тяжелый класс хулиганов и выскочек. Но, быть может, именно таких ребят ей будет легче вдохновить и научить?

Премьера: 6 сентября.

Купить билеты здесь.

«Великий уравнитель — 2»

Дензел Вашингтон возвращается к одной из главных ролей в своей карьере. В продолжении культовой картины «Великий уравнитель — 2» бывший агент ЦРУ Роберт Макколл вновь собирается вершить правосудие и выступать за справедливость по отношению ко всем угнетенным.

Но возникает вопрос, вокруг которого и разворачивается сюжет: как далеко герой сможет зайти, если придется выступать против того, кого он любит?..

Премьера: 6 сентября.

Купить билеты здесь.

День города на Поклонной горе

Поздравлять столицу с 871-летием будем 8 и 9 сентября, а одним из главных мест, где сосредоточатся всеобщие гулянья, станет Поклонная гора. Здесь проведут масштабные концерты, на которых выступят популярнейшие артисты, а специальными гостями станут голландский певец Алекс Симонс, Gun Can Run, KISA, Nelson, Alexandra, «Бурановские бабушки» и многие другие.

Когда: 8-9 сентября.

Цена билета: бесплатно.

«Видфест»

Главный интернет-проект России в офлайне — «Видфест» — возвращается в столицу. На территории MainStage выступят более полусотни известнейших лидеров мнений с самой большой аудиторией на YouTube и в Instagram.

Чтобы каждый смог еще лучше проникнуться творчеством любимого блогера, на фестивале организуют отдельные тематические зоны, посвященные современным технологиям, социальным сетям, саморазвитию и другим темам.

Отдохнуть от лекций можно будет на музыкальном пространстве, где выступят представители «новой сцены». Кроме того, в зоне Let’s Play пройдут турниры между блогерами и гостями, а в зоне Instax каждый сможет испытать себя в роли YouTube-ведущего. Здесь же, кстати, будут дарить памятные подарки, а тому, кто лучше всего проявит себя, достанется фотокамера Instax.

Когда: 8 сентября.

Цена билета: от 1200 руб.

День красоты

Дождались! Девушки, в воскресенье наш профессиональный праздник — Международный день красоты. Отпраздновать его можно на самом длинном подиуме (3500 метров), который специально к дате собрали на территории башни «Империя» комплекса «Москва-Сити». Эта, конструкция стала мировым рекордсменом, побив результат 3200-метрового гонконгского подиума.

Каждая желающая сможет пройти по уникальной постройке, а также сделать прически у профессиональных стилистов салона TRESemmé.

Когда: 9 сентября.

Цена билета: бесплатно.

День рождения ресторана «Ача-Чача»

Свой первый день рождения в эту пятницу отмечает ресторан кавказской кухни «Ача-Чача» на Пятницкой. В честь праздника для гостей будут разливать игристое вино и чачу совершенно бесплатно!

Конечно, не обойдется без праздничной атмосферы, которую устроит шеф-повар заведения Эки Джикиа и презентует именинный торт!

Салют в Mercedes Bar Тематика Дня города не проходит и мимо общепитов, особенно тех, что расположились в высотках с панорамными видами. Так, в Mercedes Bar уже усердно готовятся к празднику и началу салюта. Чтобы из шпиля гостиницы «Украина», где и находится бар, еще приятнее было смотреть представление, шеф-бармен Артем Аверин и его команда создали специальный коктейль MOSCOW 871.

За музыкальную часть будет отвечать DJ Yeves, а за атмосферу — удивительные виды, которые открываются с веранды бара.

Литературные вечера

В Северной столице закрывают книжный фестиваль «Ревизия». По этому случаю ресторан Kuznya House проведет специальный ужин, на котором литературный критик Анна Наринская и телеведущий и ресторатор Александр Гаврилов проведут параллели между литературой и кухней и подискутируют о феномене застолья как лучшем пространстве для беседы.

Общение сопроводят гастрономическими изысками от шеф-повара Kuznya House Глена Баллиса

Лисички в ресторане «Наволне» by Soho Rooms

А пока все рестораны уже закрывают сезон лисичек, «Наволне» только запускает новое меню, посвященное главному продукту конца лета. Шеф-повар заведения Евгения Чередниченко представляет элегантные блюда, в основе которых яркий микс рецептов, составленных с уважением к русской кухне.

В центре внимания — крем-суп из лисичек с гренками и хрустящей барабулькой, жульен из лисичек с кедровыми орехами, а для особо ностальгирующих — золотистый жареный картофель с лисичками.

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Фото: пресс-служба, Shutterstock/VOSTOCK