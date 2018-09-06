Сценарий на уикенд: смотрим на Горбачеву в роли дворянки, гуляем по самому длинному подиуму и идем на салют 

Главное событие недели — День города. Рассказываем, где его отмечать и где смотреть праздничный салют. А любителям социальных сетей напоминаем, что уже совсем скоро «Видфест» — организаторы в этот раз подготовили по-настоящему насыщенную программу. А тем, кто собрался в кино, искренне завидуем. На этой неделе их ждет интереснейшая российская новинка.
Идем в кино
Уникальная выдается неделя в кинотеатрах: иностранный рынок не блещет яркими премьерами, а вот российские киноделы радуют выходом нашумевшей после «Кинотавра» картины «История одного назначения».
«История одного назначения»
Фильм основан на реальных событиях из жизни Льва Николаевича Толстого, биография которого увлекательностью не уступает его же романам.
На пути писателя встретился поручик Григорий Колокольцев, которого обвиняют в преступлении. Теперь писарю грозит трибунал и казнь. Толстой вызывается помочь Колокольцеву и становится его адвокатом в суде.
Историю описал в своей книге «Святой против Льва» Павел Басинский. Заметку прочла режиссер ленты Авдотья Смирнова и решила снять собственный фильм. В картине также приняли участие Ирина Горбачева, которая сыграла жену Толстого, и Алексей Смирнов («Про любовь») — исполнитель главной роли.
Премьера: 6 сентября.
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«Я — препод»
Другая картина, которая выгодно выделяется на этой неделе, — индийский фильм «Я — препод» режиссера Сиддхартха Малхотра. Он основан на автобиографии Бреда Коэна «Перед классом» и рассказывает о женщине, которая свою самую большую слабость превращает в самую большую силу.
Наина Матур — учитель, которая страдает синдромом Туретта. В поисках работы она прошла не одно собеседование и получила множество отказов, пока фортуна не повернулась к ней лицом — ее пригласили в одну из самых элитных школ города.
Однако ей попадается тяжелый класс хулиганов и выскочек. Но, быть может, именно таких ребят ей будет легче вдохновить и научить?
Премьера: 6 сентября.
Купить билеты здесь.
«Великий уравнитель — 2»
Дензел Вашингтон возвращается к одной из главных ролей в своей карьере. В продолжении культовой картины «Великий уравнитель — 2» бывший агент ЦРУ Роберт Макколл вновь собирается вершить правосудие и выступать за справедливость по отношению ко всем угнетенным.
Но возникает вопрос, вокруг которого и разворачивается сюжет: как далеко герой сможет зайти, если придется выступать против того, кого он любит?..
Премьера: 6 сентября.
Купить билеты здесь.
День города на Поклонной горе
Поздравлять столицу с 871-летием будем 8 и 9 сентября, а одним из главных мест, где сосредоточатся всеобщие гулянья, станет Поклонная гора. Здесь проведут масштабные концерты, на которых выступят популярнейшие артисты, а специальными гостями станут голландский певец Алекс Симонс, Gun Can Run, KISA, Nelson, Alexandra, «Бурановские бабушки» и многие другие.
Когда: 8-9 сентября.
Цена билета: бесплатно.
«Видфест»
Главный интернет-проект России в офлайне — «Видфест» — возвращается в столицу. На территории MainStage выступят более полусотни известнейших лидеров мнений с самой большой аудиторией на YouTube и в Instagram.
Чтобы каждый смог еще лучше проникнуться творчеством любимого блогера, на фестивале организуют отдельные тематические зоны, посвященные современным технологиям, социальным сетям, саморазвитию и другим темам.
Отдохнуть от лекций можно будет на музыкальном пространстве, где выступят представители «новой сцены». Кроме того, в зоне Let’s Play пройдут турниры между блогерами и гостями, а в зоне Instax каждый сможет испытать себя в роли YouTube-ведущего. Здесь же, кстати, будут дарить памятные подарки, а тому, кто лучше всего проявит себя, достанется фотокамера Instax.
Когда: 8 сентября.
Цена билета: от 1200 руб.
День красоты
Дождались! Девушки, в воскресенье наш профессиональный праздник — Международный день красоты. Отпраздновать его можно на самом длинном подиуме (3500 метров), который специально к дате собрали на территории башни «Империя» комплекса «Москва-Сити». Эта, конструкция стала мировым рекордсменом, побив результат 3200-метрового гонконгского подиума.
Каждая желающая сможет пройти по уникальной постройке, а также сделать прически у профессиональных стилистов салона TRESemmé.
Когда: 9 сентября.
Цена билета: бесплатно.
День рождения ресторана «Ача-Чача»
Свой первый день рождения в эту пятницу отмечает ресторан кавказской кухни «Ача-Чача» на Пятницкой. В честь праздника для гостей будут разливать игристое вино и чачу совершенно бесплатно!
Конечно, не обойдется без праздничной атмосферы, которую устроит шеф-повар заведения Эки Джикиа и презентует именинный торт!
Салют в Mercedes Bar Тематика Дня города не проходит и мимо общепитов, особенно тех, что расположились в высотках с панорамными видами. Так, в Mercedes Bar уже усердно готовятся к празднику и началу салюта. Чтобы из шпиля гостиницы «Украина», где и находится бар, еще приятнее было смотреть представление, шеф-бармен Артем Аверин и его команда создали специальный коктейль MOSCOW 871.
За музыкальную часть будет отвечать DJ Yeves, а за атмосферу — удивительные виды, которые открываются с веранды бара.
Литературные вечера
В Северной столице закрывают книжный фестиваль «Ревизия». По этому случаю ресторан Kuznya House проведет специальный ужин, на котором литературный критик Анна Наринская и телеведущий и ресторатор Александр Гаврилов проведут параллели между литературой и кухней и подискутируют о феномене застолья как лучшем пространстве для беседы.
Общение сопроводят гастрономическими изысками от шеф-повара Kuznya House Глена Баллиса.
Лисички в ресторане «Наволне» by Soho Rooms
А пока все рестораны уже закрывают сезон лисичек, «Наволне» только запускает новое меню, посвященное главному продукту конца лета. Шеф-повар заведения Евгения Чередниченко представляет элегантные блюда, в основе которых яркий микс рецептов, составленных с уважением к русской кухне.
В центре внимания — крем-суп из лисичек с гренками и хрустящей барабулькой, жульен из лисичек с кедровыми орехами, а для особо ностальгирующих — золотистый жареный картофель с лисичками.
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Текст: Дарья Антипина
Фото: пресс-служба, Shutterstock/VOSTOCK