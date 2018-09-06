Новички из «Планеты Тайги» покорили хребет Джаки-Унахта-Якбыяна

Группа путешественников из проекта «Планета Тайга» за две недели сняла фильм о самом трудновыговариваемом хребте Хабаровского края — Джаки-Унахта-Якбыяна, покорила самую высокую его точку — гору Элеор и сплавом прошла самую дикую реку региона — Кур, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Экспедиция проходила при поддержке правительства Хабаровского края и других партнеров проекта. Для того, чтобы добраться до самых малоисследованных мест региона, группе пришлось преодолеть 200 километров по лесовозным дорогам, затем еще 20 километров на гусеничном вездеходе, три дня сплавляться по реке Кур. Само восхождение, по словам руководителя движения Виктора Решетникова заняло 4 дня. Шли пешком. Возвращались по реке, пройдя около 200 километров на лодках, попутно описывая неисследованные места.

— Вершину Элеор я мечтал посетить уже много лет, — отмечает создатель и руководитель движения «Планета Тайга» Виктор Решетников, — ведь это одна из самых мало исследованных гор. К ней нет никаких дорог и троп, с юго-востока её окружают непроходимые болота и мари, и подход возможен только с северо-запада, с реки Кур.

В этом году команда «Планеты Тайги» провела своеобразный эксперимент — взяла с собой не только опытных путешественников, но и новичков, людей которые впервые открывают для себя неизведанные просторы Дальнего Востока.

— Нам было интересно, как новички станут реагировать впервые попав в тайгу, они же стали и главными героями этого фильма, нам была интересна их реакция, их ощущения, от них не требовалось никакой актерской игры — только быть самими собой, — подчеркивает Виктор Решетников.

В команде, покорившей хребет — 9 человек. Пятеро, включая съемочную группу — опытные таежники и четверо новички, никогда до этого не бывавшие в заповедных местах. В обычной жизни Алексей Комагорцев предприниматель, но давно следил за проектом «Планета Тайга», смотрел фильмы и мечтал попасть в экспедицию. В этом году мечта исполнилась.

— Самым тяжелым испытанием стал пеший поход и восхождение на гору, — делится впечатлениями участник экспедиции Алексей Комагорцев. — Меня сразу предупредили, что пеший путь не будет лёгким, а в случае непогоды нам придётся задержаться в горах на неопределённый срок. Честно говоря, было трудно, даже очень. Когда в конце первого дня пути мы увидели гору Элеор — я обалдел. Я уже почти потерял веру в то, что мы на неё взберемся. Но к обеду второго дня, когда мы уже подошли к подножию вершины и нашли варианты обхода скал, я приободрился и понял, что у нас есть шанс. Вершина Элеор необычайно красива, как и её название. Ну, и река Кур конечно поразила своей первозданной красотой, обилием рыбы.

Всего путешественники-кинематографисты отсняли более 300 гигабайт видеоматериалов. Сейчас идет их обработка и монтаж. Итогом путешествия станет документальный фильм, увидеть который можно будет уже в ноябре этого года. Команда планирует организовать просмотр в городах и поселках Хабаровского края: Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Эльбане, фильм будет показан на местных телеканалах, кроме того сейчас идут переговоры с крупнейшими телевещателями страны.

Напомним, что «Планета тайга» с 2014 года снимает документальные фильмы о природе, людях, истории Хабаровского края. На сегодня доступны для просмотра 3 сезона этого цикла, первый посвящён джип-прорыву к труднодоступным местам, второй — исследованию природных достопримечательностей и третий посещению заповедников и охраняемых природных территорий. Четвертый сезон который сейчас снимается будет посвящен именно новичкам в дикой природе.