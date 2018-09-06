Субсидию от российского Минкульта получит пермский мультфильм «Капризка»

«Пермкино» вместе с «Мастерской Павла Лунгина» работает над созданием мультфильма «Капризка» по повести пермского писателя Владимира Воробьёва . Работа над мультфильмом идёт уже несколько лет, с 2014 года. Но из-за недостаточного финансирования создание мультсериала постоянно тормозилось.

Недавно в Министрерстве культуры РФ отобрали несколько киностудий, которые получат субсидию на производство анимационных фильмов. В это список вошёл и «Капризка».

Месяц назад в киноцентре «Премьер» прошёл показ пилотного выпуска мультфильма.