Субсидию от российского Минкульта получит пермский мультфильм «Капризка» 

«Пермкино» вместе с «Мастерской Павла Лунгина» работает над созданием мультфильма «Капризка» по повести пермского писателя Владимира Воробьёва. Работа над мультфильмом идёт уже несколько лет, с 2014 года. Но из-за недостаточного финансирования создание мультсериала постоянно тормозилось.
Недавно в Министрерстве культуры РФ отобрали несколько киностудий, которые получат субсидию на производство анимационных фильмов. В это список вошёл и «Капризка».
«Мультфильм выполнен в технике пластилиновой анимации, — сообщили в пермском краевом Минкульте. — Он будет состоять из 14 эпизодов, каждый — от 4 до 6 минут. Режиссёр проекта — Сергей Меринов (российский аниматор, ученик Александра Татарского.) Сценарий к мультсериалу написала Наталья Румянцева. Продюсеры Павел Лунгин и Павел Печёнкин».
Месяц назад в киноцентре «Премьер» прошёл показ пилотного выпуска мультфильма.