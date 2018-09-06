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«Тургенев. Сегодня!» в Курске сегодня
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«Тургенев. Сегодня!» в Курске сегодня 

КурскТВ 6 сентября 2018
Фото: КурскТВ
В год двухсотлетнего юбилея по шестнадцати городам России, включая Курск, «прокатится» спектакль, посвящённый творческому и духовному наследию писателя и мыслителя. 6 сентября его смогут увидеть зрители нашего Драматического театра, начало в 19-00.
«Тургенев. Сегодня!» — это культурно-благотворительный проект, получивший для создания поддержку российского Министерства культуры в рамках общенационального проекта «Театральная Россия».
Жанр спектакля его авторы представляют, как театральный коллаж, в котором много сложных декораций, занято большое количество актёров, используется серьёзная технологическая подготовка. Внутри сюжета не просто ключевые эпизоды из жизни Тургенева, сказавшиеся на его творческих замыслах, это воспоминания и письма самого писателя, родственников, близких друзей, единомышленников и современников.
Над спектаклем работали непосредственный инициатор проекта «Театральная Россия» Эльмира Щербакова в соавторстве с драматической писательницей Марией Виткиной и режиссёром-постановщиком Глебом Черепановым. В главной роли занят Анатолий Руденко, а остальные отданы актёрам столичных театров и выпускникам Московской театральной школы Олега Табакова.
«Тургенев. Сегодня!» — это шанс пришедшим на спектакль увидеть небанальную историю жизни писателя.
Александр Сериков
Фото: яндекс картинки
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