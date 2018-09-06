«Тургенев. Сегодня!» в Курске сегодня

В год двухсотлетнего юбилея по шестнадцати городам России, включая Курск, «прокатится» спектакль, посвящённый творческому и духовному наследию писателя и мыслителя. 6 сентября его смогут увидеть зрители нашего Драматического театра, начало в 19-00.

«Тургенев. Сегодня!» — это культурно-благотворительный проект, получивший для создания поддержку российского Министерства культуры в рамках общенационального проекта «Театральная Россия».

Жанр спектакля его авторы представляют, как театральный коллаж, в котором много сложных декораций, занято большое количество актёров, используется серьёзная технологическая подготовка. Внутри сюжета не просто ключевые эпизоды из жизни Тургенева, сказавшиеся на его творческих замыслах, это воспоминания и письма самого писателя, родственников, близких друзей, единомышленников и современников.

Над спектаклем работали непосредственный инициатор проекта «Театральная Россия» Эльмира Щербакова в соавторстве с драматической писательницей Марией Виткиной и режиссёром-постановщиком Глебом Черепановым . В главной роли занят Анатолий Руденко , а остальные отданы актёрам столичных театров и выпускникам Московской театральной школы Олега Табакова

«Тургенев. Сегодня!» — это шанс пришедшим на спектакль увидеть небанальную историю жизни писателя.