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Амурску подарили большой «телевизор»
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Амурску подарили большой «телевизор» 

Хабаровский край сегодня 6 сентября 2018
Фото: Хабаровский край сегодня
Большой светодиодный экран устанавливают в Амурске. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», амурчане попросили Вячеслава Шпорта, во время его рабочей поездки, экран для обновленной площади. Придворцовая площадь в городе — главное место, где проходят значимые события, недавно ее отремонтировали, оставалось дело за одной атрибутикой — «телевизором».
— И вот уже завтра хабаровская фирма, которая устанавливает экран, обещает запустить его. Ранее здесь установили большой железный каркас, сегодня, пока нет дождя, приступают к монтажу экрана. Этот объект — нам в помощь при проведении различных мероприятий, — рассказывает информационному агентству начальник отдела культуры администрации Амурска Наталья Клюс.
Высота «телевизора» — 4 метра, а ширина — 10 метров. Планируется, что первыми роликами, демонстрируемые на нем, станут предвыборные, а также фильмы об Амурске. Затем здесь будут транслироваться городские праздники, видеоролики социальной рекламы. Возможно, горожане будут смотреть на нем фильмы под открытым небом.
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