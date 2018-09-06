Амурску подарили большой «телевизор»

Большой светодиодный экран устанавливают в Амурске. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», амурчане попросили Вячеслава Шпорта , во время его рабочей поездки, экран для обновленной площади. Придворцовая площадь в городе — главное место, где проходят значимые события, недавно ее отремонтировали, оставалось дело за одной атрибутикой — «телевизором».

— И вот уже завтра хабаровская фирма, которая устанавливает экран, обещает запустить его. Ранее здесь установили большой железный каркас, сегодня, пока нет дождя, приступают к монтажу экрана. Этот объект — нам в помощь при проведении различных мероприятий, — рассказывает информационному агентству начальник отдела культуры администрации Амурска Наталья Клюс.

Высота «телевизора» — 4 метра, а ширина — 10 метров. Планируется, что первыми роликами, демонстрируемые на нем, станут предвыборные, а также фильмы об Амурске. Затем здесь будут транслироваться городские праздники, видеоролики социальной рекламы. Возможно, горожане будут смотреть на нем фильмы под открытым небом.