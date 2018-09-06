«Союзмультфильм» отмел обвинения писателя Усачева в воровстве персонажей

На киностудии «Союзмультфильм» ответили на обвинения детского писателя Андрея Усачева в эксплуатации мультипликационных героев советской классики, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу студии.

"Союзмультфильм" не имеет отношения к предложению издательства «Эгмонт», описанному Андреем Усачевым. Публичные обвинения писателя в адрес киностудии не имеют под собой никаких реальных оснований", — отмели обвинения в студии, добавив, что компания соблюдает права авторов литературных первоисточников.

"Продолжения знаменитых мультфильмов создаются и будут создаваться киностудией в соответствии с действующим законодательством", — рассказали в пресс-службе.