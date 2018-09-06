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«Союзмультфильм» отмел обвинения писателя Усачева в воровстве персонажей
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«Союзмультфильм» отмел обвинения писателя Усачева в воровстве персонажей 

Газета.Ru + ещё 12 6 сентября 2018
Фото: Газета.Ru
На киностудии «Союзмультфильм» ответили на обвинения детского писателя Андрея Усачева в эксплуатации мультипликационных героев советской классики, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу студии.
"Союзмультфильм" не имеет отношения к предложению издательства «Эгмонт», описанному Андреем Усачевым. Публичные обвинения писателя в адрес киностудии не имеют под собой никаких реальных оснований", — отмели обвинения в студии, добавив, что компания соблюдает права авторов литературных первоисточников.
"Продолжения знаменитых мультфильмов создаются и будут создаваться киностудией в соответствии с действующим законодательством", — рассказали в пресс-службе.
Ранее детский писатель Андрей Усачев рассказал в эфире радио «Говорит Москва», что представители киностудии якобы предлагают литераторам написать книги и сценарии с персонажами советских мультфильмов, упомянув якобы обратившееся к нему с предложением написать историю о Винни-Пухе издательство «Эгмонт».
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