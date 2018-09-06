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Умерла Лидия Хестон
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Умерла Лидия Хестон 

Газета.Ru + ещё 2 6 сентября 2018
Фото: Газета.Ru
Актриса и фотограф Лидия Кларк Хестон скончалась в возрасте 95 лет, передает Fox News.
Смерть звезды «Атомного города» и «Уилла Пенни» подтвердил сын Хестон Фрейзер. «Она прожила удивительную жизнь. За свои 95 лет она познакомилась с множеством известных людей от Джона Кеннеди до Нэнси и Рональда Рейганов. Моя мать была активной защитницей гражданских прав и даже выходила на акции протеста с Мартином Лютером Кингом», — вспоминает он.
Лидия Хестон скончалась от осложнений, возникших после пневмонии.
В течение 64 лет Лидия Хестон была замужем за голливудской звездой, обладателем «Оскара» Чарльтоном Хестоном. Он скончался в апреле 2008 года в возрасте 84 лет.
У Хестон остались сын Фрейзер и дочь Холли, а также внуки — Джек, Ридли и Чарли.
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