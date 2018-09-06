Умерла Лидия Хестон

Актриса и фотограф Лидия Кларк Хестон скончалась в возрасте 95 лет, передает Fox News

Лидия Хестон скончалась от осложнений, возникших после пневмонии.

В течение 64 лет Лидия Хестон была замужем за голливудской звездой, обладателем «Оскара» Чарльтоном Хестоном. Он скончался в апреле 2008 года в возрасте 84 лет.

У Хестон остались сын Фрейзер и дочь Холли, а также внуки — Джек, Ридли и Чарли.