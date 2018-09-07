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Еще один скандал: в Раифе срубили священное дерево 

Казанский Портал + ещё 1 5 часов назад
Священная ива. Фото: kp.ru
На берегу Раифского озера, которое находится в 30 км от Казани, срубили несколько деревьев. Среди них — старая ива с полуразрушенным стволом. Марийские язычники считали ее священной и повязывали ленточки.
Настоятель Раифского монастыря игумен Гавриил заявил, что дерево действительно снесли, но оно не священное. Он назвал его обычным.
«Дело в том, что в начале 2000-х годов снимался фильм о монастыре, и чтобы показать какие-то исторические моменты, к дереву привязали ленточки. В фильме хотели показать, что здесь когда-то росло священное марийское дерево. После этого так повелось, что люди стали приходить и тоже привязывать ленточки», — рассказал «Татар-информ» настоятель монастыря.
Старая ива росла рядом с дорогой и могла рухнуть в любой момент. Поэтому ее решили снести.
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