Еще один скандал: в Раифе срубили священное дерево

На берегу Раифского озера, которое находится в 30 км от Казани, срубили несколько деревьев. Среди них — старая ива с полуразрушенным стволом. Марийские язычники считали ее священной и повязывали ленточки.

Настоятель Раифского монастыря игумен Гавриил заявил, что дерево действительно снесли, но оно не священное. Он назвал его обычным.

«Дело в том, что в начале 2000-х годов снимался фильм о монастыре, и чтобы показать какие-то исторические моменты, к дереву привязали ленточки. В фильме хотели показать, что здесь когда-то росло священное марийское дерево. После этого так повелось, что люди стали приходить и тоже привязывать ленточки», — рассказал «Татар-информ» настоятель монастыря.

Старая ива росла рядом с дорогой и могла рухнуть в любой момент. Поэтому ее решили снести.

Читайте также:

Галимова о словах Бурганова: «Это фейковая информационная атака»

Эпатажного священника из Татарстана отстранили от работы