Марго Робби оказалась в «Руинах»

Марго Робби и Маттиас Шонартс подписались на участие в военной драме «Руины» от режиссера Джастина Курзеля («Кредо убийы», «Макбет»).

В центре драматической истории окажется выжившая в Холокосте (Робби), которая заключает странный союз с бывшим капитаном-эсэсовцем (Шонартс). Вместе они колесят по послевоенной Германии в поисках членов нацистского отряда смерти. Молодая женщина жаждет возмездия, капитан же надеется искупить грехи прошлого.

Первоначально главная женская роль была предложена Галь Гадот , однако «Чудо-женщине» пришлось покинуть проект из-за конфликта в расписании съемок.

Примечательно, что сценарий к «Руинам» возглавил «Черный список» лучших нереализованных проектов в 2017 году. Работа над лентой стартует в середине 2019 года в Праге. А пока Марго Робби готовится вернуться к образу Харли Квинн в экшне DC «Хищные птицы».

Елизавета Бережная