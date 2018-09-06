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Марго Робби оказалась в «Руинах»
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Марго Робби оказалась в «Руинах» 

Киноафиша + ещё 3 6 сентября 2018
Фото: Киноафиша
Марго Робби и Маттиас Шонартс подписались на участие в военной драме «Руины» от режиссера Джастина Курзеля («Кредо убийы», «Макбет»).
В центре драматической истории окажется выжившая в Холокосте (Робби), которая заключает странный союз с бывшим капитаном-эсэсовцем (Шонартс). Вместе они колесят по послевоенной Германии в поисках членов нацистского отряда смерти. Молодая женщина жаждет возмездия, капитан же надеется искупить грехи прошлого.
Первоначально главная женская роль была предложена Галь Гадот, однако «Чудо-женщине» пришлось покинуть проект из-за конфликта в расписании съемок.
Примечательно, что сценарий к «Руинам» возглавил «Черный список» лучших нереализованных проектов в 2017 году. Работа над лентой стартует в середине 2019 года в Праге. А пока Марго Робби готовится вернуться к образу Харли Квинн в экшне DC «Хищные птицы».
Елизавета Бережная
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