«Перемен требуют наши сердца»: Алисия Джеймс споют любимую песню на вечере Виктора Цоя

9 сентября в 18:30 в костромском кафе «Избушка» на Михалевском бульваре пройдет музыкальный вечер «Кино и песни», посвященный Виктору Цою . Перед гостями выступят вокалисты Алисия Джеймс, Владимир Зозуля , Анастасия Матюхина и другие, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU. Вход на мероприятие платный — 250 рублей. Все собранные средства пойдут на поддержку Алисии Джеймс, которая в этом году едет на Международный фестиваль SEA SUN FESTI в Испанию.

Алисия уважает творчество Виктора Цоя и признается, что больше всего любит его песню «Хочу перемен». На вечере она обязательно исполнит ее. Но фаворитами в ее плей-листе являются Billie Eilish, Whitney Houston, 2Pac и Trippie Redd.

Напомним, что кроме концерта костромичей ждет летний кинотеатр с фильмами, где сыграл Виктор Цой, а также аукцион вещей, связанных с легендарным музыкантом.