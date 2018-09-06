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«Перемен требуют наши сердца»: Алисия Джеймс споют любимую песню на вечере Виктора Цоя
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«Перемен требуют наши сердца»: Алисия Джеймс споют любимую песню на вечере Виктора Цоя 

k1news.ru 6 сентября 2018
Фото: k1news.ru
9 сентября в 18:30 в костромском кафе «Избушка» на Михалевском бульваре пройдет музыкальный вечер «Кино и песни», посвященный Виктору Цою. Перед гостями выступят вокалисты Алисия Джеймс, Владимир Зозуля, Анастасия Матюхина и другие, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU. Вход на мероприятие платный — 250 рублей. Все собранные средства пойдут на поддержку Алисии Джеймс, которая в этом году едет на Международный фестиваль SEA SUN FESTI в Испанию.
Алисия уважает творчество Виктора Цоя и признается, что больше всего любит его песню «Хочу перемен». На вечере она обязательно исполнит ее. Но фаворитами в ее плей-листе являются Billie Eilish, Whitney Houston, 2Pac и Trippie Redd.
Напомним, что кроме концерта костромичей ждет летний кинотеатр с фильмами, где сыграл Виктор Цой, а также аукцион вещей, связанных с легендарным музыкантом.
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