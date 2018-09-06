Сотрудники Хитроу зажигательным танцем почтили память Фредди Меркьюри

Работники главного британского аэропорта Хитроу оригинально почтили память знаменитого рок-певца Фредди Меркьюри, которому накануне исполнилось бы 72 года. Под руководством известного хореографа Линдона Ллойда они поставили оригинальный танец, фоном для которого стала одна знаменитая композиция группы Queen Bohemian Rhapsody. Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

Прилетевшие в британскую столицу люди стали свидетелями необычного шоу. Около дюжины грузчиков предстали в образе легендарного музыканта, повторив его танец из оригинального клипа.

Кроме того, в честь дня рождения музыканта каждый пассажир, которого зовут Фредди, Фредерик или Фарруух, смогли бесплатно воспользоваться VIP-залом отдыха компании British Airways. Там прошла выставка памятных вещей легенды рок-музыки.

Напомним, весной этого года вышел первый трейлер документального фильма «Богемская рапсодия», посвященного группе Queen и ее лидеру Фредди Меркьюри. Американец египетского происхождения Рами Малек исполнил главную роль в картине.

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