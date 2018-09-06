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Бирюлевцы смогут узнать интересные факты из жизни Льва Толстого
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Бирюлевцы смогут узнать интересные факты из жизни Льва Толстого 

Управа района Бирюлево Западное + ещё 2 6 сентября 2018
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Литературный круиз «Больше, чем великий писатель» состоится в библиотеке № 160 в среду, 12 сентября.
Читатели смогут прогрузиться в мир русского писателя Льва Толстого: узнать о начале его творческого пути, взглядах на общество и религию, а также познакомиться со школой в Ясной Поляне, которую открыл автор для крестьянских детей. Заместитель заведующей библиотекой Юлия Бабичева отметила, что событие будет приурочено ко Дню рождения Льва Толстого, который отмечают 9 сентября. — Сначала эта дата имела значение только семейное, а потом приобрела национальную и даже общемировую важность, — рассказала газете «Обозрение. Бирюлево Западное» Юлия Бабичева. –Соприкоснувшись с жизнью и творчеством великого писателя, мы постараемся понять своеобразие личности Льва Николаевича — человека высочайшей нравственности, мудрости, доброты, самоотверженного служения людям.
В финале встречи для гостей проведут викторину по мотивам произведений и биографии писателя.
На литературную беседу, начало которой в 15:00, смогут прийти все желающие взрослые и дети старше 12 лет.
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