Холли Берри затроллила принца Гарри за его школьный снимок

Титул голливудского секс-символа прочно закрепился за Холли Берри после роли девушки Джеймса Бонда в фильме «Умри, но не сейчас». Все ведь помнят сцену, где Холли, подобно Афродите в пене морской, выходит из океана в сексуальном оранжевом бикини? Принцу Гарри тогда было всего 18 лет, и он спокойно себе учился в Итонском колледже, однако волна популярности Берри не обошла его стороной. На днях в Сети появилось архивное фото, на котором довольный Гарри позирует в своей комнате студенческого общежития. А прямо в центре снимка висит заботливо вырезанный из журнала портрет Холли!

«Неплохо, принц Гарри, я впечатлена!» — прокомментировала 52-летняя актриса на своей страничке в Twitter, добавив к фото смеющиеся эмодзи. Похоже, устоять перед Меган у Гарри не было шансов, ведь она очень похожа на Холли, а первые юношеские влюбленности запоминаются ой как надолго!

К чести 18-летнего Гарри стоит добавить, что ему пришло в голову украсить комнату не только фотографией популярной голливудской звезды. На письменном столе можно разглядеть портрет принцессы Дианы, с которым Гарри не расставался нигде и никогда. Что, кстати, стало еще одним связующим звеном для них с Меган Маркл: девушка с детства считала Диану своей ролевой моделью и мечтала вырасти хотя бы чуточку похожей на леди Ди. Удалось или нет?

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