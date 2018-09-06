Лев Данилкин: Писатель смотрит на действительность отстраненным взглядом. ЭКСКЛЮЗИВ

В Москве открылась Международная книжная ярмарка. Среди участников мероприятия — писатель, литературный критик, лауреат премии «Большая книга» Лев Данилкин . В эксклюзивном интервью программе «Дословно» на телеканале «МИР 24» автор рассказал о своей новой книге, в которой раскрывает биографию Ленина, а также о том, каким должен быть писатель.

— Вы презентовали новую книгу о Ленине. В аннотации написано, что это телеграфная версия того, что вы выпустили раньше и за что уже получили премию. Зачем сократили свое же издание?

Эта книга удивительным образом была награждена главной литературной премией страны. Она ужасно скучная, нечитаемая. Когда мне нужно было сдать ее в печать и пробиться через нее целиком, я вынужден был себе буквально спички вставлять в глаза. Это большая толстая скучная биография. Я изначально должен был написать малую серию ЖЗЛ, что-то наподобие двухстраничного эссе о месте Ленина в современном мире. Но в тот момент, когда я начал писать, понял, что сегодня рассказать о Ленине в двух словах невозможно. Мне пришлось пожертвовать читательским вниманием и количеством читателей ради того, чтобы написать удовлетворительную книгу о Ленине. В этой книге, например, есть 50 страниц про второй съезд РСДРП.

— А зачем все эти детали?

Есть разные способы рассказать историю. Можно рассказать анекдот про Ленина в Польше, а можно написать историю про то, почему он оказался в Польше и почему история, рассказанная в анекдоте, выглядит так, а не иначе.

— Вы будете повторять свой выбранный стиль написания в других книгах?

Это невозможно запрограммировать. Меняется картина мира — меняется и авторский стиль. Сейчас мне кажется, что раньше я был чудовищным литературным критиком. Потому что я не читал Ленина и не обладал соответствующим аппаратом анализа текстов. Ленин был великим литературным критиком.

Продолжение интервью смотрите в видеоролике.

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