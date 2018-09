Культгид: чем заняться с 7 по 9 сентября

ФЕСТИВАЛИ

«О да, еда!»

Когда: 8-9 сентября

Где: Абрау-Дюрсо

География главного гастрономического фестиваля России не ограничивается столицей: колоритный юг для любителей вкусной еды не менее интересен, чем модные московские рестораны. «О да, еда!» приезжает в винодельческий поселок Абрау-Дюрсо уже в третий раз и по традиции проводит мастер-классы известных шеф, кулинарные поединки, лекции и дает возможность гостям приготовить сложные блюда под руководством профессионалов. Одним словом, перед вами идеальная возможность продлить лето: берем билет на Черное море и едем неспешно наслаждаться видами и местной едой (не зря тема фестиваля в этом году — slow food и традиции).

КИНО

Center Festival

Когда: 5 — 9 сентября

Где: ЦДК, «Стрелка», «Гараж»

Программа фестиваля о городской культуре разделена на четыре тематических блока: «Общество», «Культура», «Киноархив» и подборку короткометражек национального конкурса, так что картины найдутся на любой вкус. Байопик о Яёи Кусаме, документальный триптих о киберхарассменте, художественное осмысление нашей эпохи постправды. Открывает Center Festival лента Кирилла Серебренникова «После Лета», работа над которой велась параллельно со съемками нашумевшего фильма. Подробная программа и билеты на сайте фестиваля.

«История одного назначения»

Когда: с 6 сентября

Сюжет нового фильма Авдотьи Смирновой основан на реальной истории из биографии Льва Толстого . Однажды писатель вступился за приговоренного к расстрелу полкового писаря Шабунина. Смирнова превращает маленький эпизод в метафору русской жизни со всеми вытекающими философскими вопросами и проблемами. На последнем «Кинотавре» фильм получил награду за лучший сценарий и приз зрительский симпатий.

МУЗЫКА

Фестиваль Fields

Когда: 9 сентября

Где: Парк Горького

Фестиваль формально приурочен ко Дню города, но программу предлагает отнюдь не традиционную. В лайнапе — исполнители из России, США и даже Египта. Когда еще в один день удастся послушать фолк через призму рейва, стадионный рок на игрушечных инструментах, электронную музыку в интерпретации академистов и техно на ударной установке из 60 барабанов?

Франческо Тристано: от Фрескобальди и Берио до электроники и кислотной классики

Когда: 10 сентября

Где: Гоголь-Центр

Люксембургский композитор и пианист, который не делит музыку на «академическую» и «популярную», даст в Гоголь-Центре сразу два концерта за вечер. Первый будет полностью акустическим, а вот на втором Франческо покажет, как сочетать рояль и электронику, противопоставив свои произведения французской сюите Баха. Вероятно, вживую это звучит гораздо мощнее, чем на словах, поэтому лишь добавим, что за плечами у композитора Джульярдская школа, больше десятка альбомов, выступления в Карнеги-Холле и Венском музыкальном обществе и гастроли с Российским национальным оркестром.

ВЫСТАВКИ

COSMOSCOW

Когда: 7 — 9 сентября

Где: Гостиный двор

Ежегодная арт-ярмарка по праву называет себя главным культурным событием осени. Скромничать действительно незачем: более 200 художников, детская и образовательная программы и медиафорум. Все это не только для инсайдеров, но и просто любителей и интересующихся. В программе также заявлен особенный проект What We Are Made Of — выставка современного катарского искусства, приуроченная к Перекрестному Году культуры Катара и России. Часть экспозиции посвящена феминистскому искусству страны и представлена скульптурами и инсталляциями видных художниц из Катара.

«Очарование женственности. Великолепие римских драгоценностей»

Когда: с 7 сентября

Где: Музеи Московского Кремля

Дом Bvlgari привез в Москву 500 произведений ювелирного искусства, созданных в период с конца XIX века по 1990-е годы. На выставке покажут драгоценности монарших особ, украшения, прославившиеся в культовых фильмах и экземпляры из личных коллекций. В числе экспонатов — тиара 1930-х годов с рисунком из бриллиантов и аквамаринов, которую инфанта Беатриса Испанская надевала в день своей свадьбы, и колье с 17 колумбийскими изумрудами и сотуар с конусообразным сапфиром весом более 60 карат, принадлежавшие Лиз Тейлор . Как говорится, нет времени объяснять.

Something Else

Когда: с 6 сентября

Где: Галерея «Триумф»

Выпускники английских художественных университетов отрицают цифровое искусство и выбирают материальное и рукотворное: графику, живопись и керамику. Тем не менее, речь об академизме в случае с Something Else не идет. Художники перекраивают привычную карту жанров и стилей и обозначают новые границы современного искусства. Среди участников — Юля Иосильзон, выпускница Slade School of Fine Art и Royal College of Art, с которой Harper's Bazaar недавно говорил о трендах в искусстве и статусе художника в Лондоне.

«Архитектурные конструкции. От Чипперфильда до Гери»

Когда: 9 сентября

Где: Парк Горького

Правнук русского живописца Григорий Масленников громко заявил о себе выставкой в рамках Frieze-London и стал постоянным участником международных ярмарок. «Архитектурные конструкции» — это исследование, которое художник проводил последние несколько лет, путешествую по миру. Переложив свои наблюдения на холст, добавив масло, бетон, дерево и неон, Григорий попытался ответить на вопрос, что все-таки такое современная архитектура.

«Покрас Лампас \ Жизнь \ одного художника. Вход свободный»

Когда: с 7 сентября

Где: Новый Манеж

Выставка молодого граффитчика-каллиграфиста пройдет в формате открытой мастерской. В течение 20 дней Покрас Лампас будет находиться в Новом Манеже, одновременно работая над холстами, инсталляциями и манифестом. При этом посетители станут полноценными участниками процесса — успейте приобщиться к искусству до 27 сентября.

ТЕАТР

«Хрустальный дворец»

Когда: 10 сентября

Где: Государственный Кремлёвский Дворец

Костюмированное представление с роскошными декорациями в стиле барокко расскажет о знаменитой свадьбе придворных шутов, устроенной императрицей Анной Иоановной (ее сыграет сама Орнелла Мути). В балете с элементами оперы также примут участие звезды Большого и Михайловского театров и музыканты из главных московских оркестров.