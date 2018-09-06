5 культовых рекламных роликов, которые претендуют на звание шедевров

Суть телевизионной рекламы заключается не только в запоминающихся мотивах и текстах, но и в интересной подаче, сюжете и персонажах. Мы собрали рекламные ролики разных лет, которые претендуют на звание маленьких шедевров.5 культовых рекламных роликов, которые претендуют на звание шедевровMacintosh В канун 1984 года, перед выпуском первого компьютера Macintosh корпорации

появилась реклама, возвещающая о наступлении новой эры. Для режиссуры

пригласили мастера научной фантастики Ридли Скотта , в качестве массовки лондонских

скиндхедов, а на роли главных героев актера Дэвида Грэхема и модель Аню Мейджор. Ролик под названием «1984» представляет собой аллюзию на одноименную

антиутопию Джорджа Оруэлла . По сюжету героиня Ани Мейджор разбивает экран, тем самым символизируя то самое начало новой эпохи и освобождения от «телевизионного Большого

Брата». Pepsi

Когда речь заходит о рекламе газированных напитков, на ум сразу приходит новогодняя реклама Coca Cola с её джинглом «Праздник к нам приходит». В 1984 году вечный конкурент Coca Cola, Pepsi, выпустил не менее культовую

рекламу с участием Майкла Джексона и дал название целому поколению — «поколение Pepsi». В ролике Джексон

танцует в компании своих братьев и детей танцоров на улице Нью-Йорка. Для саундтрека

был специально перезаписан хит Джексона « Billy Jean », от которого остался только мотив, а слова уже были принципиально

новыми и рассказывали про « Pepsi Generation »

и о том, что нужно прочувствовать путь Pepsi.

Opium

С первых дней своего появления аромат Opium модного дома

Yves Saint Laurent поражал воображение обывателей своей дерзостью. Его первые рекламные

фотоснимки открыто говорили о зависимости от Opium, а реклама по телевидению демонстрировала юную Линду Евангелисту

которая бегает по китайскому рынку в поисках заветного флакона и пытается найти

человека (диллера), который смог бы его продать.

Nike

Кажется, что в 1996 году рекламу Nike «Good vs.

Evil» крутили по всем телевизорам в мире, а многие бренды стремились повторить его сюжет, но никак не могли превзойти успеха оригинала. В ролике команда футболистов под предводительством

капитана Эрика Кантона сражаются со злом в виде Сатаны и его демонов, в вымышленном разрушенном Колизее посреди выжженной пустыни.

BBC В 2018 году канал BBC Three выпустил

промо-ролик « Perfect Day »,

ремейк популярного ролика BBC в 90-х. « Perfect Day »

— название песни Лу Рида , которую BBC взяли за основу своего промо-видео. В старой версии в создании ролика принял участия сам Рид и целая плеяда знаменитостей: