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Фотограф показал шокирующую изнанку романтичного Парижа
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Фотограф показал шокирующую изнанку романтичного Парижа 

Ридус 23 часа назад
Фото: Ридус
Дэвид Тесински (David Tesinsky) живёт в Праге и называет себя независимым фотографом. Он специализируется на репортажной съёмке городской культуры и уличных историй. Недавно Дэвид побывал в Париже, где сделал серию шокирующих фотографий изнанки города, которая скрывается за блеском центральных улиц и великолепием Эйфелевой башни. Эти документальные снимки о бедах социума, беженцах и личном горе людей показывают нелицеприятную сторону одного из самых красивых и романтичных городов мира.
А вы бывали в Париже? Расскажите о своих впечатлениях в комментариях.
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