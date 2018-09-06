Фотограф показал шокирующую изнанку романтичного Парижа

Дэвид Тесински (David Tesinsky) живёт в Праге и называет себя независимым фотографом. Он специализируется на репортажной съёмке городской культуры и уличных историй. Недавно Дэвид побывал в Париже, где сделал серию шокирующих фотографий изнанки города, которая скрывается за блеском центральных улиц и великолепием Эйфелевой башни. Эти документальные снимки о бедах социума, беженцах и личном горе людей показывают нелицеприятную сторону одного из самых красивых и романтичных городов мира.

А вы бывали в Париже? Расскажите о своих впечатлениях в комментариях.