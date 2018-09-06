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Дженна Деван и Ченнинг Татум повторяют судьбу Анджелины Джоли и Брэда Питта
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Дженна Деван и Ченнинг Татум повторяют судьбу Анджелины Джоли и Брэда Питта 

Sunmag 23 часа назад
Фото: Sunmag
В бракоразводном процессе Дженны и Ченнинга Татум назревает та же проблема, что и между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом, о долгом расставании которых скоро можно будет писать эпос а-ля «Властелин колец». В апреле супруги объявили о разрыве, но теперь никак не могут договориться об опеке над пятилетней дочерью Эверли, а вдобавок ко всему появились слухи, что Дженна хочет добиться от Ченнинга бо́льшей части его нынешнего состояния.
«Дженна считает, что отдала Чену свои лучшие годы, отказалась от карьеры ради семьи и дома… Поэтому она хочет, чтобы он обеспечил ей будущее, — рассказал источник, близкий к паре. — Дженна, конечно, никогда не думала, что они к этому придут, и не рада тому, как все обернулось. Иногда она винит Ченнинга в том, что тот недостаточно работал над их отношениями. Каждый раз, когда они встречаются, чтобы обсудить условия развода, все заканчивается многочасовыми препирательствами».
Сумма, которая стоит на кону, действительно немаленькая: после съемок в фильмах «Супер Майк» и «Мачо и ботан» у Татума накопилось около $60 миллионов. А кроме того, супруги «совместно нажили» дом в Беверли-Хиллз стоимостью $6 миллионов и дорогие автомобили — Tesla и раритетный Chevrolet. Правда, все это время основным добытчиком в семье был именно Ченнинг, поэтому неудивительно, что сценарий Дженны ему совсем не нравится.
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