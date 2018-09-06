Юлия Пересильд, Чулпан Хаматов и другие звезды на открытии «Академии Галчонка»

Фестиваль «ГАЛАФЕСТ» проводится пятый раз подряд и с каждым годом собирает все больше и больше гостей и маленьких участников. В этот раз темой праздника стал день знаний — фонд «Галчонок» открыл собственную Академию.

«Академия Галчонка» — место открытий и заблуждений, где можно было ошибаться, познавать и придумывать. В рамках реализации проекта Травли.NET «Академия Галчонка» превратилась в одну большую инклюзивную площадку, где во всех интерактивных зонах детям и взрослым рассказывали про антибуллинговые программы, о том, что такое травля и учили быть толерантными.

Посетил мероприятие и режиссер Алексей Учитель , который в этот день снимал настоящий «голливудский» короткометражный фильм о сказочном фестивале. В главных ролях фильма дебютировали маленькие дочки режиссера и актрисы Юлии Пересильд — идейного вдохновителя фонда «Галчонок».

Марина Александрова

Группа Фрукты

Юлия Хлынина

Дмитрий Хрусталев

Алексей Учитель