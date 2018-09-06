Юлия Пересильд, Чулпан Хаматов и другие звезды на открытии «Академии Галчонка» 

Фестиваль «ГАЛАФЕСТ» проводится пятый раз подряд и с каждым годом собирает все больше и больше гостей и маленьких участников. В этот раз темой праздника стал день знаний — фонд «Галчонок» открыл собственную Академию.
Фотография: Татьяна Мордвинова Юлия Пересильд, Дмитрий Хрусталев, Марина Александрова и Елена Николаева
«Академия Галчонка» — место открытий и заблуждений, где можно было ошибаться, познавать и придумывать. В рамках реализации проекта Травли.NET «Академия Галчонка» превратилась в одну большую инклюзивную площадку, где во всех интерактивных зонах детям и взрослым рассказывали про антибуллинговые программы, о том, что такое травля и учили быть толерантными.
В веселый профессорский состав вошли звездные учредители и члены попечительского совета фонда: Юлия Пересильд (Профессор Стильная), Марина Александрова (Профессор Прекрасная), Елена Николаева, Пётр Налич, а так же знаменитые друзья «Галчонка»: Елизавета Арзамасова (Профессор Обнимашкина), Алиса Гребенщикова (Профессор Экспериментова), Ольга Николаева, Артём Алексеев, Анжелика Каширина, Андрей Удалов (Профессор Скоростной), Юлия Хлынина, Евгения Дмитриева и другие. Роль декана Академии взял на себя Дмитрий Хрусталев.
Посетил мероприятие и режиссер Алексей Учитель, который в этот день снимал настоящий «голливудский» короткометражный фильм о сказочном фестивале. В главных ролях фильма дебютировали маленькие дочки режиссера и актрисы Юлии Пересильд — идейного вдохновителя фонда «Галчонок».
Марина Александрова
Группа Фрукты
Юлия Хлынина
Дмитрий Хрусталев
Алексей Учитель
За музыкальную программу весь день отвечали давние друзья фонда — группа «Фрукты» и Павел Артемьев. В завершение вечера актовый зал «Академии» распахнул свои двери для торжественного закрытия пятого юбилейного «ГАЛАФЕСТА». Гостей вечера ждала Красная дорожка и премьера фильма. Его презентовали Юлия Пересильд, Павел Акимкин и Алексей Учитель. Кино про дружбу детей-подопечных фонда и обычных детей, про инклюзию и про любовь не оставило равнодушных всех собравшихся.