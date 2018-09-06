Людмила Марченко: кто изуродовал советскую Одри Хепберн

Отечественному зрителю Людмила Марченко полюбилась благодаря роли Тани в фильме Кулиджанова «Отчий дом». Когда эту картину показали за рубежом, тамошняя публика сразу окрестила актрису «советской Одри Хепберн ». Однако красота принесла Марченко одни несчастья.

Людмила Марченко родилась в 1940 году в Краснодарском крае. Во второй половине 40-х семья переехала в Москву. Здесь Людмила окончила школу, а после подала документы во ВГИК. Эффектную первокурсницу заметили многие режиссеры, и в том числе Иван Пырьев, который сразу дал юной актрисе главную роль в картине по одноименной повести Достоевского «Белые ночи». Однако настоящая слава пришла к Марченко благодаря Льву Кулиджанову и его «Отчему дому». 19-летняя актриса поразила даже зарубежных зрителей, которые тут же прозвали ее «советской Одри Хепберн».

Понятно, что красавица Людмила Марченко пленяла многих. Но самым роковым ее поклонником стал упомянутый Пырьев. Режиссер слыл в актерской среде большим любителем женщин. Стареющий Иван Александрович, которому в те годы было уже около 60-ти, окружил Марченко своей заботой. Он снял ей квартиру, возил на дорогих автомобилях, приглашал в рестораны. Так как Пырьев обладал определенной властью, Людмила боялась ссориться с ним и всячески уходила от предложений режиссера о близости.

Автокатастрофа или насилие?

В конце концов Марченко решила больше не принимать ухаживаний Пырьева и вышла замуж. Ее избранником стал студент института международных отношений Владимир Вербенко. Молодой супруг оказался ревнивым и, как он сам думал, у него были на то основания. Дело в том, что Иван Пырьев не оставлял попыток соблазнить «советскую Одри Хепберн» и повсюду преследовал ее. Так он очутился на съемочной площадке киноленты Александра Зархи «Мой младший брат». К несчастью, туда же для того, чтобы проведать законную жену явился и Вербенко. До Вербенко не раз доходили слухи о Пырьеве и Марченко, поэтому, заметив Ивана Александровича, он просто развернулся и ушел.

Тем временем пересуды на тему «Пырьев + Марченко» не утихали. Они то и стали причиной страшной трагедии, произошедшей с актрисой. После разрыва с Вербенко Людмила сошлась с геологом Валентином Березиным. Они жили вместе, не регистрируя свои отношения. Однажды Березин, в очередной раз услышав от кого-то о том, что Пырьев неровно дышит к его гражданской супруге, вернулся домой в ярости. Он так избил Людмилу, что на лице некогда красивой женщины навсегда остались шрамы, которые впоследствии ей приходилось прятать под толстым слоем грима. Однако актриса сказала всем, что Березин здесь ни при чем: она просто попала в аварию. Тем не менее вытерпеть измену Валентина она не смогла. Когда Марченко узнала, что у мужа есть другая, она выставила его за дверь.

Смертельный грипп

Популярность актрисы улетучилась. Она пыталась наладить хотя бы личную жизнь. И ей это даже удалось. В 35 лет Марченко снова вышла замуж. Этот брак оказался самым счастливым и долгим из всех. С художником Сергеем Соколовым она прожила 20 лет. В 1996 году Соколов скончался. Смерть наступила от сердечного приступа. Людмила Васильевна тяжело переживала утрату и стала злоупотреблять алкоголем.

Через несколько месяцев после кончины Соколова актриса скончалась. Ее убил обычный грипп. Она не хотела принимать никаких лекарств и никого к себе не пускала. Болезнь все прогрессировала, и в январе 1997 года 56-летняя Людмила Марченко тоже ушла в мир иной.

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