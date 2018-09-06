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В летнем кинотеатре на Сущевском Валу покажут мультфильмы «Снежная Королева» и «Василиса Прекрасная»
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В летнем кинотеатре на Сущевском Валу покажут мультфильмы «Снежная Королева» и «Василиса Прекрасная» 

Управа района Марьина роща 19 часов назад
Фото: Управа района Марьина роща
В летнем кинотеатре «Москино», расположенном в парке «Фестивальный», продолжаются кинопоказы. В пятницу, 7 сентября, зрители увидят мультфильмы «Снежная Королева» и «Василиса Прекрасная».
«Снежная королева» Льва Атаманова — одна из многочисленных экранизаций известной сказки Ганса Христиана Андерсена. Это история о дружбе Кая и Герды, которая оказалась сильнее чар Снежной Королевы. Мультфильм «Василиса прекрасная» создан по мотивам русской народной сказки режиссером Владимиром Пекарем и художником Татьяной Колюшевой.
Начало в 12.20 по адресу: ул. Сущевский Вал, 64. Вход свободный. (ак)
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