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В Ялте стартует телекинофорум «Вместе»
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В Ялте стартует телекинофорум «Вместе» 

Собака.ru 19 часов назад
Фото: Собака.ru
Торжественное открытие XVIII Международного кинофорума запланировано на 8 сентября. В этот день участников события ожидают творческие конкурсы, мастер-классы и «звездная» красная дорожка — говорится на сайте форума.
По красной дорожке кинозала «Юбилейный» 8 сентября пройдут звездные гости, а в 18.30 состоится премьерный показ фильма «Решение о ликвидации». Программа кинофорума начнется 7 сентября. В гостинице «Интурист» состоится пресс-конференция председателя Оргкомитета телекинофорум и председателей Союза журналистов России «О судьбах журналистики в условиях свободы слова и свободы слуха». Все три дня фестиваля показы будут проходить в ялтинском кинотеатре «Звездный». А 9 сентября в 17.00 проведет встречу писатель, драматург, публицист, юморист и актер Аркадий Инин в Ялтинском центре культуры.
Подробная программ телекинофорума «Вместе» представлена на его официальном сайте.
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